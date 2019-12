Alistan la difusión del proceso para llenar actas

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba tiene previsto realizar una campaña de difusión sobre el llenado de actas.

Esta determinación tiene por objetivo promover que todos los ciudadanos conozcan el procedimiento y sean así un apoyo de los jurados electorales, a la conclusión de la jornada.

El titular del TED, Humberto Valenzuela, aseguró que si bien se tienen a los notarios electorales, la responsabilidad del proceso electoral recae también los ciudadanos, que pueden ser parte del control.

“Los jurados son la máxima autoridad en un proceso electoral. Si una mesa de jurados está muy bien conformada, el llenado de las actas no va a tener problemas, no va a tener debilidades. Entonces, no se van a presentar recurrentemente los mismos problemas del anterior proceso. En la investigación de la OEA, se consignaba que las actas tenían un mismo tipo de letra, la misma caligrafía”, dijo.

Valenzuela aseguró que los jurados tienen “demasiadas inseguridades, demasiadas imprecisiones cuando concluye la jornada electoral” y si no está el notario no se “atreven” a dar los primeros pasos.

“En el TED vamos a difundir con mucha insistencia incluso cómo se llena el acta electoral, de manera que el ciudadano sepa cómo termina una jornada, cómo se debe llenar el acta de escrutinio y cómputo. De manera que todos estén pendientes y apoyen el trabajo de los notarios y los jurados”, afirmó.