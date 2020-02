Elecciones: Samuel acompañará a Áñez y Mesa ratifica a Pedraza

Las alianzas Juntos y Comunidad Ciudadana completaron ayer sus binomios: el empresario Samuel Doria Medina acompañará a la presidenta transitoria Jeanine Áñez, mientras que Carlos Mesa confirmó a Gustavo Pedraza, de cara a las elecciones generales del próximo 3 de mayo.

A pesar de que Doria Medina fue un duro crítico de la postulación de Áñez, ayer todo ello quedó atrás y el empresario no sólo intercambió halagos con la Presidenta, sino que dijo que será un fiel acompañante.

“Daré todo de mi para que Jeanine Áñez haga el buen gobierno que hoy necesita Bolivia más que nunca. Ésta no es sólo una alianza, es un proyecto de unidad abierto a nuevas adhesiones”, dijo el líder de Unidad Nacional

Áñez correspondió y dijo que con Samuel la economía de Bolivia estará en “buenas manos” y que se decidió por el empresario porque es “un hombre trabajador y sacrificado”.

Las críticas no se dejaron esperar. Para la presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), la oposición” no tiene credibilidad”, pues “quieren unirse, pero sus intereses priman. Todos los candidatos de la oposición han dicho y se han desdicho, no se le puede confiar nada”.

Otro que confirmó su acompañante fue Carlos Mesa. Luego de mucha especulación, el líder de Comunidad Ciudadana (CC) ratificó a Gustavo Pedraza como vicepresidenciable.

“No hay razón para establecer un cambio en mitad de camino (…) Esta circunstancia además marca algo muy importantes, la solidez de una propuesta que no cambian al vaivén del viento y no cambia al vaivén del sentido de oportunidad”, dijo el expresidente.

Por su parte, Pedraza aseveró que “equipo ganador no se cambia” y ratificó que CC mantendrá la propuesta que ya presentó para las fallidas elecciones de 2019.

CC perdió dos aliados importantes para estos comicios: Sol.Bo, del alcalde paceño, Luis Revilla, y Todos, del gobernador de Tarija, Adrián Oliva. Ambos decidieron apoyar a Jeanine Áñez.

Ocho probables binomios

A dos días de la conclusión del plazo de inscripción de los candidatos para los comicios, entre los ocho posibles binomios que se postularán se identificó la presencia de tres mujeres (Áñez; Ruth Nina, de Pan-Bol, y Jasmine Barrientos, en FPV) y dos indígenas (Felix Patzi, en MTS, y David Choquehuanca, en el MAS).

Al respecto, la directora de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, señaló que se hace seguimiento al tema de paridad en las candidaturas. Además aseguró que se cuenta con mayor presencia de mujeres.

“Viene siendo tiempo de tener más mujeres. Estamos en un contexto cambiante, muy movido y varias opciones de mujeres candidatas, lo cual es una buena noticia en términos simbólicos. Estamos viendo un avance en términos cuantitativos y creo que el salto será que estas candidaturas no sean simbólicas”, dijo.

Novillo señaló que lo importante será cuántas propuestas de las mujeres estarán consideradas en los programas de Gobierno. Asimismo, que se apunte a una transformación para dejar de lado las desigualdades.

Por su parte, el presidente del colectivo de Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB) de Bolivia, Rodolfo Vargas, señaló que están a la espera de las listas de candidatos.

Sobre esta situación, los analistas Carlos Borth y Carlos Cordero señalaron que las mujeres han ganado mayor espacio en la política nacional y también apuntaron a que los indígenas podrían estar relegados de cierta manera por lo ocurrido en los últimos años durante el gobierno de Evo Morales y el MAS.

El analista Carlos Borth señaló que las mujeres “han ganado mayor representación en la política”.

Por su parte, el analista Carlos Cordero afirmó que la presencia de Jeanine Áñez le da un “impulso importante” para el sector y también por ser la presidenta.

“Es un cliché este reclamo de que los jóvenes no son tomados en cuenta y, cuando uno ve las listas de senadores y diputados, hay jóvenes en todas las organizaciones políticas”, detalló.

Sobre la presencia de los indígenas en las listas, Cordero dijo que se puede prever una presencia disminuida debido a que consideró que “se ha hecho un abuso”, ya que para estar en las listas “bastaba que te pongas sombrero o un poncho. Como para tener más posibilidades de éxito”.

Asimismo, señaló que Áñez es la primera mujer que tiene “reales posibilidades” de ganar la presidencia por la vía del voto, a diferencia de otras candidaturas.

MAS PROCLAMARÁ A SUS CANDIDATOS

El MAS convocó a dos masivos actos para iniciar la serie de proclamaciones de su binomio: Luis Arce - David Choquehuanca. Para hoy se tiene previsto que el exministro de Economía esté en San Julián, Santa Cruz, junto al dirigente cocalero Andrónico Rodríguez. El domingo, se prevé que habrá una proclamación en el estadio de Sacaba, donde se presentará a los candidatos del MAS.