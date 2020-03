Gonzalo Rivera: Querían imponer programas parecidos a los del anterior gobierno

Gonzalo Rivera, exgerente del canal estatal Bolivia TV explicó hoy, a través de Facebook, las razones de su inesperada destitución y señaló a la ministra de Comunicación, Isabel Fernández por no querer "coordinar una reunión para mirar el proyecto del canal de todos los bolivianos".

"Isabel Fernandez tiene razón cuando afirma que es un tema de falta de coordinación, lo que no dice es que esa falta de coordinación proviene de la cartera de Estado que ostenta por ahora", asegura Rivera.

Pero también el periodista argumenta que su salida se debió a que la actual administración de Fernández "quiso imponer programas muy parecidos a los del anterior gobierno" y lamentó que haya tergiversación en las redes sociales.

"Siento que por ahora mi mente va quedando en blanco para digerir esa decisión política que no tiene que ver con censurar a nadie como se dice en estas redes, menos sabotear transmisiones de las autoridades del gobierno, una falacia que no entiendo a quién favorece", explica.

Asimismo agradeció las muestras de solidaridad y afecto recibidas ante su destitución. "Agradezco y me siento con la conciencia tranquila como dije al equipo y personal que me acompañó, mi salida es un tema de miopía al no ver que Bolivia Tv es una empresa del Estado, de la gente. Hay mucho por hacer, lo he vivido".

Lea la publicación completa del periodista Gonzalo Rivera:

La ministra de Comunicación dijo ayer que la destitución de Gonzalo Rivera como gerente de Bolivia TV fue por “errores imperdonables” y no por razones políticas. “Fueron errores de coordinación, nada más. Hemos tenido dificultades para coordinar, ha habido fallas en el manejo del contenido, de la programación, en el manejo técnico para un canal con el potencial que tiene Bolivia TV”.