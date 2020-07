Infanticida de Esther planificó huir a Perú; testigo dijo que son dos asesinos

En una conferencia de prensa realizada en dependencias del Ministerio de Gobierno, ayer, presentaron a Zenón M. J. (42), presunto infanticida de la niña Esther (9). Según el reporte, el presunto infanticida, intentó huir a Potosí, donde se vio cercado y obligado a volver a La Paz para huir a Perú.

“Es un asesino confeso”, refirió el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, al momento de la presentación del aprehendido.

Por otro lado, el fiscal coordinador de La Paz, Sergio Bustillos, informó que según la declaración de la testigo del hecho, Esther habría sido victimada por dos hombres.

La testigo, una menor de 12 años, prestó su declaración ante una psicóloga, declaración en la que aseguró que dos hombres habrían matado a la víctima, por ello se procedió a la aprehensión de Mario Z. P. y Alfredo F. K., en primera instancia, posteriormente se capturó al principal sospechoso.

Tras la audiencia de medidas cautelares, Mario Z. P. fue remitido al penal de San Pedro, y Alfredo F. K. fue beneficiado con detención domiciliaria, ambos fueron imputados por el delito de infanticidio, al estar involucrados en la muerte de Esther.

“Yo siempre he sido bueno con la señora y ella conmigo. Nunca ha habido nada, han dicho que yo era como su chico, pero nunca ha habido nada. Yo pido a los vecinos que se calmen, no hagan más cosas, mi familia no tiene nada que ver, aquí estoy, estoy dando la cara. Si yo soy el culpable, aquí voy a pagar”, dijo Zenón M. J., en una entrevista con una red televisiva en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“Pido disculpas a los vecinos porque yo soy el directo sospechoso por el momento. Yo soy inocente, ayer me hicieron la prueba de ADN. Nos ayudábamos con la señora, a veces ella cocinaba, yo a veces, incluso ese día del hecho, me ha dejado 10 bolivianos para la carne”, agregó.

EXAMEN FORENSE NO ESTABLECE VIOLACIÓN

La secretaria de Desarrollo Social de El Alto, Amida Duk, señaló que urge tener los resultados completos de la autopsia, ya que el actual certificado forense no indica nada de la agresión sexual.