Sala Constitucional admite acción que busca obligar al TSE a inhabilitar al MAS

Jorge Tamayo, abogado de la senadora Carmen Eva González, informó ayer que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz admitió la acción de cumplimiento para obligar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) anular la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS) por la difusión de una encuesta en el pasado mes de julio.

Sin embargo, un constitucionalista explicó que esta acción, si bien fue admitida por formalidad, no prosperará pues hay pendiente, en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en Sucre, una acción de inconstitucionalidad sobre esa disposición normativa.

El abogado Tamayo explicó que, la mañana del próximo 5 de octubre, la Sala Constitucional de La Paz convocará a una audiencia de consideración del recurso de cumplimiento.

“En caso de que se nos otorgue la tutela (…), vamos a obligar mediante una resolución constitucional a que el TSE cumpla la Constitución y la Ley 026 en su artículo 136 e inhabilite la candidatura del señor Luis Arce Catacora”, aseveró Tamayo.

En julio pasado, la senadora Gonzales acusó al candidato a la presidencia por el MAS de haber vulnerado el régimen electoral por la difusión de una encuesta donde se anticipaba una victoria de su tienda política, en los comicios del próximo 18 de octubre. Sin embargo, se presentaron similares denuncias contra de la disuelta agrupación Juntos, y también contra Creemos y Comunidad Ciudadana (CC).

En agosto, el MAS interpuso ante el TCP una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 136 de la Ley Electoral, que señala que “las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral con la cancelación de su personalidad jurídica”.

Basado en ese artículo, en 2015 el TSE inhabilitó a 228 candidatos a concejales y asambleístas de Unidad Demócrata (UD) del departamento de Beni.

El presidente del TSE, Salvador Romero, explicó en su momento que ese órgano esperará la decisión del TCP sobre el recurso presentado por el MAS, para tomar una determinación.

El constitucionalista César Cabrera explicó que la Sala Constitucional de La Paz no podrá decidir sobre el pedido de la senadora Gonzalez, mientras el TCP no se pronuncie sobre el recurso presentado previamente por el MAS.

“El TSE está atado de manos para poder resolver ese pedido, mientras el TCP no se pronuncie sobre el primer recurso. En consecuencia, esta acción de cumplimiento no tendría por qué resolverse. No pueden haber dos acciones constitucionales sobre un mismo caso. Lo ideal sería que el TCP de una vez se pronuncie sobre este caso, debido a que es un tema que interesa a todo el país”, indicó.

ÁÑEZ PIDE EVITAR CAMINO DE CUBA

La presidenta de transición Jeanine Áñez llamó ayer a los bolivianos a defender la democracia para que no vuelvan los 14 años de gobierno del MAS y evitar que el país retorne al camino de Cuba y Venezuela.

Áñez visitó la ciudad de Trinidad para un acto de desagravio a los pueblos indígenas por la represión de Chaparina hace nueve años, y aprovechó la oportunidad para explicar a sus paisanos porqué declinó su candidatura presidencial.

Dijo que declinó la carrera electoral para que no se repita el atropello a los indígenas ni que los bolivianos vuelvan a sufrir esos 14 años de hartazgo que significó el gobierno del MAS, y porque la libertad, la democracia, están primero.