PAN-BOL postula a exmonaguillo del padre Obermaier como candidato a la Alcaldía de El Alto

El Partido de Acción Nacional (PAN-BOL) presentó a Gregorio Condori, quien fue monaguillo del padre Sebastián Obermaier, como candidato a la Alcaldía de El Alto.

Condori explicó que ha decidido lanzarse a la arena política animado por la población que le pide seguir adelante con el trabajo de desarrollo dejado por el padre Obermaier, fallecido en 2016.

"Mi persona ha nacido en Villa Adela. Yo le conozco al padre Obermaier desde que tengo uso de razón. He sido su monaguillo desde niño, de joven he liderado los centros juveniles. Los últimos 15 años he estado en la Fundación Cuerpo de Cristo y en canal 57 como director general", dijo.

El dirigente de PAN-BOL, Orlando Quispe, aseguró que se está brindando la sigla del partido a Condori a cambio de nada. Presentó al candadito como "hijo" del padre Obermaier.

"Queremos nuevas personalidades para que puedan cambiar a la ciudad de El Alto. Tanto tiempo estamos esperando ese anhelo de los proyectos que ha dejado el Padre Obermaier y el compañero Gregorio es hijo del compañero Padre Obermaier, también es entendiendo que padre no es el que engendra, sino el que cría", sostuvo.