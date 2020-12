El MTS proclama a Ronald Escobar como candidato a la Alcaldía de La Paz

El Movimiento Tercer Sistema (MTS) proclamó por decisión en consenso a Ronald Escobar como candidato a la Alcaldía de La Paz para las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021.

"Hemos cedido a la asamblea, a nuestra militancia y las organizaciones sociales, para que se decida quién iba a ser su representante al municipio de La Paz. Quiero agradecer a todos, que de manera unánime me nominaron en primera instancia, después me respaldaron y, posteriormente, me proclamaron", sostuvo el candidato.

La candidatura de Escobar fue apoyada por sectores de comerciantes minoristas, artesanos, choferes del transporte libre y sindicalizado, entre otros. Es actualmente presidente departamental del Movimiento Tercer Sistema en La Paz y una de las personas de confianza de Felix Patzi, jefe político nacional de esa organización.

Los partidos políticos deben registrar a sus candidatas y candidatos hasta el 28 de diciembre sin posibilidad de postergación, según lo establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El TSE convocó, mediante Resolución TSE-RSP-ADM-N° 0334/2020 del 10 de noviembre de 2020, a la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales para el domingo 7 de marzo de 2021.