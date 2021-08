Repostulación. Evo Morales y el aval del TCP para dos reelecciones

Desde que Evo Morales llegó a la presidencia, utilizó una serie de mecanismo para mantenerse en el poder. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) avaló las acciones del exmandatario en más de una ocasión. Morales negó un primer mandato por la vigencia de una nueva Constitución, posteriomente recurrió al TCP para que interprete la Convención Americana de Derechos Humanos y habilitar su candidatura para reelegirse por ser un derecho humano, aspecto que fue rechazado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) mediante su opinión consultiva.

En 2005, Morales fue elegido y ejerció su mandato entre 2006-2009, periodo que no reconoció al señalar que su primer gobierno no contaba porque se dio bajo otro régimen constitucional.

Con la vigencia de la Constitución de 2009, el TCP dio vía libre a Morales para que se postulará como si fuera la primera vez, bajo el argumento de que “se ha realizado la refundación del Estado como un Estado Plurinacional que contempla un nuevo orden”.

Bajo estos argumentos, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) tuvo un periodo hasta 2014, como si fuera su primera gestión, porque el TCP resolvió que los mandatos anteriores a la vigencia de la nueva Constitución no deberían ser tomados en cuenta a los efectos de los nuevos períodos del Presidente, debido a que la reelección continua por una sola vez se rige desde la nueva Constitución.

Pero, en abril de 2013, el oficialismo consultó al TCP para solicitar una “reinterpretación” sobre el tema, acerca de si era legítima la aspiración de nuevo mandato.

El TCP falló a favor al considerar que el periodo que Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera empezaron en 2009 contaba como primero del Estado Plurinacional refundado en dicho año. Es decir, era ya el segundo gobierno, pero el primero bajo el nuevo ordenamiento constitucional.

Bajo esta circunstancia, los mandatarios Morales-García se postularon a los comicios de octubre de 2014 y salieron victoriosos con un 61,36 por ciento para su tercera administración, de 2015 a 2020.

Pero, de manera anticipada, en septiembre de 2015, la Central Obrera Boliviana (COB) y otros movimientos sociales presentaron una iniciativa ante el Legislativo boliviano para modificar la Constitución y permitir la reelección de Morales. Con

112 votos a favor y 41 en contra, la Asamblea aprobó un proyecto de ley que modificaba un artículo de la Carta Magna y aumentaba a dos el número de elecciones consecutivas, lo que abrió el camino de Morales para seguir en el Palacio Quemado, entonces Palacio de Gobierno.

Se convocó a un referendo constitucional el 21 de febrero de 2016 para abrir el candado que le prohibía una nueva postulación y modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE).

En la oportunidad, Morales recibió un revés y la consulta popular le negó una nueva postulación a la presidencia.

Pese a esta derrota, el mandatario y su partido buscaron otras alternativas para mantenerse en el poder.

El IX Congreso Extraordinario del MAS aprobó impulsar la repostulación en las elecciones de 2019, por cuarta vez consecutiva, de su líder Evo Morales, presidente de Bolivia desde 2006.

Se aprobó una resolución congresal en la que se contemplaban “cuatro vías”, entre las que el Gobierno debía elegir para que la nueva reelección de Morales “no se aparte un milímetro de la ley”.

En la oportunidad, Morales dijo desafiante: “Vamos a vernos en las urnas”.

Primera vía: reforma constitucional por dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Se trataría de una reforma parcial del artículo 168 de la Constitución sustanciada por iniciativa ciudadana con la recolección de firmas de al menos el 20 por ciento del padrón electoral de Bolivia, de 6,3 millones de ciudadanos. Esta opción implicaba también la reforma de otros artículos de la CPE para la reelección de todas las autoridades electas por más de un período de manera continua.

Segunda vía: una nueva reforma constitucional parcial del artículo 168 de la CPE, aprobada mediante ley de la ALP, por dos tercios de votos de sus miembros presentes.

Tercera vía: que Morales, cuyo mandato fenecía el 22 de enero de 2020, renunciara seis meses antes para habilitarse como candidato para las elecciones de 2019.

Cuarta vía: establecer la habilitación mediante interpretación de la CPE, por parte del TCP, en lo inherente al acápite de la elección y reelección de presidente y vicepresidente.

Acciones

Pese a que Morales se comprometió a respetar la voluntad popular (referendo de 2016), en septiembre de 2017, diputados y senadores del partido oficialista presentaron un recurso ante el TCP.

Los asambleístas del partido azul argumentaron que los “derechos políticos” reconocidos por Bolivia en la Convención Americana sobre Derechos Humanos debían priorizarse por encima de los límites a los mandatos consecutivos establecidos en la CPE.

La Convención es un tratado internacional también conocido como el Pacto de San José, firmado en esa ciudad costarricense en 1969.

La Constitución boliviana reconoce a este acuerdo multilateral como una norma con valor legal.

Es así que, bajo este argumento, el TCP tomó una decisión que no sólo favorecería a Morales, sino a todas las autoridades que deseen buscar la reelección en las urnas y declaró inconstitucionales cinco artículos de la ley electoral boliviana.

El TCP aprobó la sentencia 084/2017 que establece la “aplicación preferente” del artículo 23º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre los artículos constitucionales que limitan la reelección del presidente a una sola reelección de manera continua, bajo el argumento de que existiría un “derecho humano a la reelección indefinida”.

El pueblo

Ante la insistencia de repostulación, Morales sostenía que él no definía este aspecto.

“Primero, no es Evo; es el pueblo. El primer proyecto de Constituyente era reelección indefinida para todas las autoridades, no sólo el presidente. Una cuestión que es un derecho, a ser elegido. En las negociaciones con la derecha hemos cortado eso. Se aprobó una reelección solamente”, señalaba.

En este proceso de retener el poder, Morales, en diferentes entrevistas, refería: “No quiero que sientan que Evo está manipulando, maniobrando para ser nuevamente candidato. Yo, feliz, nunca he soñado con ser dirigente, menos presidente. (Prefiero) volver a mi chaco, con mi gente, a trabajar, eso quiero”.

Respecto a la determinación del referendo en que ganó el No, el entonces dignatario sostenía sobre otras vías al indicar que “es un derecho legal, constitucional, modificar la Constitución. Y para el 2016, los movimientos sociales pidieron que hay que modificar la Constitución”.

“Ganó el No. Pero 51 por ciento frente a 49 por ciento, redondeado. Hemos perdido por 140 mil votos. No es nada. Pero el pueblo dijo que no hay que modificar la Constitución. Qué golpe hay a la Constitución”, justificó en 2017, camino a su repostulación.

Agregó que “el artículo 256, que los tratados y las convenciones internacionales de temas de derechos están por encima de la Constitución. Textual. Y ahora asambleístas plantearon un recurso para la interpretación de la Constitución. Y hay antecedentes internacionales”.

Magistrados

El 28 de noviembre de 2017, los entonces magistrados del TCP Macario Lahor Cortez, Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Neldy Virginia Andrade y Ruddy Flores aprobaron la Sentencia 084/2017, que permitía la reelección indefinida de Morales.

Ese dictamen dejó sin efecto el artículo 168 de la CPE,además de cuatro artículos de la normativa electoral

MAS DICE QUE PERDIÓ POR UNA “MENTIRA”

Tras la derrota en urnas el 21 de febrero de 2016, el Movimiento Al Socialismo (MAS), en primera instancia, solicitó la nulidad de la consulta popular, porque consideraba que el pueblo votó “engañado” por el caso de Gabriela Zapata, una exnovia de Evo Morales.

En abril de 2016, el entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que un “cártel de la mentira”, conformado por diversos medios, inventó todo el caso Zapata para defenestrar a Morales y hacerle perder el referendo.

EL PARTIDO AZUL BUSCÓ OTRO REFERENDO

En mayo de 2016, el MAS planteó otro referendo, oportunidad en que el entonces presidente Evo Morales habló de “un segundo tiempo” en las urnas, a pesar de que el 21F daba por cerrada cualquier opción.

Ante la imposibilidad de realizar un nuevo referendo, en septiembre de ese año, la Coordinadora Nacional por el Cambio informó que se buscaron opciones para garantizar la repostulación de ese binomio y se habló de tres vías “constitucionales” para modificar la Carta Magna y se calificó al 21F como un fraude.

“ANGURRIA POR MANTENERSE EN EL PODER”

Pedro Portugal

La determinación de Evo Morales de buscar reelecciones consecutivas tiene una explicación: una angurria de poder que es disfrazada bajo la consigna de que es un pedido del pueblo, motivo por el que decidió buscar ser candidato reiteradamente.

Evo era una figura que tenía que llenar un figura sobre cuestión indígena, era una persona que llenó diversas reivindicaciones, fue la respuesta a un momento dado, pero ahora la ambición de grupo de poder y de una tendencia que ha tenido la izquierda, es decir, lamentablemente, la izquierda con Evo Morales no ha podido integrarse a un esquema de alternancia democrática, y en estas repostulaciones se busca mantener el poder, porque la única manera de asegurar el poder es no perderlo.

Ya no son las mismas condiciones, hay otros cambios, la población está buscando otros parámetros para resolver los temas pendientes, y una posible postulación puede comprometer la administración que podría tener el actual gobierno.

Se obstina en tener una cualidad o que grupos sociales o políticos se comprometan en este empeño, pero ya no es fundamental porque hay nuevos líderes que surgen.