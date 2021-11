Califican de “confrontador” y “autoritario” el discurso de Luis Arce

Analistas políticos y líderes de oposición calificaron el discurso del primer año de gestión del presidente Luis Arce, como “confrontador”, “autoritario” y propio de un Gobierno “prisionero del odio”.

En su discurso de este lunes, Arce arremetió contra el Gobierno transitorio acusándolo de todos los males que tiene el país, en cambio, aseguró que en su primer año de Gobierno logró cumplir con los compromisos que planteó durante su campaña.

Su informe al país, en el Hemiciclo de la Asamblea Legislativa, en la Paz, estuvo marcado por agresiones y gritos entre legisladores del MAS y de oposición.

El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, afirmó que “hablar de reconciliación y armonía y de persecución política al mismo tiempo es un chiste. La gente está cansada de la polarización que alimenta un gobierno prisionero del odio político”

Para Doria Medina las buenas cifras del informe de Arce no consiguen esconder la situación de los productores, “de la gente que se levanta temprano, de los emprendedores informales. Ellos necesitan un plan para recuperar los empleos y los ingresos”.

“Arce y Choquehuanca siguen con la mirada en el retrovisor. Obsesionados por el pasado, sus discursos no inspiran a los bolivianos a encontrar un rumbo unitario, que los aleje de la crisis y les devuelva la prosperidad”, señaló.

El senador Rodrigo Paz, de Comunidad Ciudadana, dijo que el discurso de Arce fue de “confrontación”.

“El discurso del Presidente de la Confrontación en un parlamento corrompido de tránsfugas y la Patria sin dirección económica ni social, sólo leyes abusivas contra la libertad, la propiedad y los derechos sociales. Menos democracia más autoritarismo. ¿De qué país hablan?”, publicó en sus redes sociales.

El diputado de CC, Alberto Astorga, aseveró que "una vez más el Presidente Luis Arce vino a provocarnos a la Asamblea Legislativa con su discurso de Golpe y de mentiras, no fue bien recibido, los verdaderos opositores estamos en resistencia contra el Presidente Títere".

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé calificó como “espectáculo” las agresiones entre legisladores de oficialismo y oposición y dijo que estos hechos decepcionan.

"Una vez más ha decepcionado del espectáculo que la Asamblea Legislativa, los diputados y senadores, han vuelto a brindar a nosotros, al pueblo que costea sus salarios y creo que no merece este tipo de espectáculo en el cual se falta respeto a la investidura al presidente, a los invitados, al cuerpo diplomático", dijo.







Con relación al informe presidencial, afirmó que fue "excesivamente largo" y que pese a reflejar cifras del avance de su gestión, dijo que no pudo seguirlo todo con detenimiento por los gritos de los legisladores..







"Un tono muy beligerante del presidente (Luis Arce) que no contribuía a superar esta etapa ya cumplida de un nuevo tiempo democrático", añadió el exmandatario.

La diputada Luisa Nayar dijo que vamos a seguir luchando y no vamos a permitir que vengan a mentirles a los bolivianos.

El analista Gonzalo Chávez apuntó que el presidente Arce “ametralló “ con datos y descalificaciones.

“Un año del gobierno de Arce. Informe a la nación. Vicepresidente en las nubes. Resta tan solo decir: amén. Presidente enguerrillado, ametralla con datos y descalificaciones. La economía fue destrozada por el golpe y ahora resta tan solo restituir nuestro modelo exitoso”, escribió en sus redes sociales.

Aseveró que el “discurso incomprensible debido a las barras. País enfrentado en un paro indefinido. Una oposición atrincherada en las calles y los gritos. La economía apenas levanta cabeza y la democracia agoniza”.