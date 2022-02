Afines al MAS queman carpas de vigilia e impiden la salida de Jeanine Áñez

Tras el anuncio del trasladado de la expresidenta Jeanine Áñez del penal de Miraflores al Hospital de Clínicas, afines al MAS llegaron hasta puertas de la cárcel, impidieron la salida de la exmandataria y quemaron las carpas de la vigilia en apoyo de Áñez.

En tanto, Carolina Ribera, hija de Áñez, fue sacada a empujones del penal.

"Me sacaron del penal alzada, a empujones. Me arañaron la cara, personal de la Policía en el penal por órdenes de la Gobernadora, Estephanie Cervantes, Mi madre quedó sola, eso es lo que más me preocupa. Ella sufrió tres crisis hipertensivas hoy", denunció Ribera.

Este jueves, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declaró procedente la acción de libertad a favor de la expresidenta, y dispuso su traslado "en el acto" al Hospital de Clínicas, por su delicado estado de salud.

Áñez cumple su décimo día de huelga de hambre.

Nota en desarrollo.