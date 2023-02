Medina culpa a Adepcoca por su mala situación

Tomasa Medina, quien en su momento fue tomada como símbolo de alegría y valentía para los cocaleros, hoy se encuentra en una situación desesperada. La mujer denuncia que fue desalojada de su hogar, que vive en alojamientos, pero personas contrarias a ella roban constantemente sus cosas. Entre lágrimas alega: “Si yo muero, Adepcoca y sus inspectores van a ser culpables”, según un reporte de Urgente.bo.

“Me he ido a los alojamientos. En el alojamiento, me han seguido. Cuando me entraba a la ducha a bañarme, se lo sacaban mis cosas”, dice desesperada en el video. Tomasa desconoce qué tienen contra ella los cocaleros de Adepcoca.

La dirigente de Yungas denunció que la han amenazado de muerte, ya puso denuncia ante las autoridades policiales. Según su relato, dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca le habrían quitado su dinero.

En el video menciona que pedirá ayuda al Gobierno, que no tiene en quien apoyarse y que por ahora se encuentra en la calle.

Denuncias

Por su parte Evelyn Cossio, abogada de Adepcoca, dijo a los medios de comunicación que actualmente se presentan graves conflictos entre la nueva dirigencia y los socios productores, quienes los denuncian por traición a los Yungas y tener acercamientos con autoridades del Gobierno.

“La dirigencia de Adepcoca parecería jugar a una situación de silenciar a las bases, teniéndolos desinformados, no poniéndoles a conocimiento la problemática que se está suscitando. Ellos se limitan a no convocar movilizaciones con el pretexto de que están en acercamientos con el Gobierno”, dijo.