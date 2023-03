La ANPB descarta 'acompañar' proceso de preselección de las elecciones judiciales 2023

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) descartó participar como parte del equipo de "acompañamiento y asesoramiento técnico" de la Comisión Mixta de Constitución para el proceso de preselección de las nuevas autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



La presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, afirmó a ERBOL que la institución que dirige "nunca fue consultada" a pesar de que tenían conocimiento del documento que fue aprobado la noche de este 27 de marzo en la Asamblea Legislativa Plurinacional.



"Efectivamente, ellos (en el reglamento de preselección) mencionan una asociación nacional de periodistas, no dicen que es la ANPB", observó.



El documento fue aprobado gracias a la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), es decir, los dos bloques tanto el "evista" como el "renovador" a pesar de los cuestionamientos y rechazos de la oposición.



"El país está esperando una reforma integral de la justicia y lo que se ha mostrado el día de ayer, con la aprobación de este reglamento, es más del MAS", afirmó.



Alanes observó que en el documento existen aspectos "discriminatorios" como en el caso de quienes hayan participado en "gobiernos de facto", uno de los requisitos que todos los postulantes deben acreditar.



"No debiera ver ninguna restricción para el ejercicio de mi derecho a postularme", dijo y añadió que el proceso en camino en el Legislativo "no garantiza la reforma integral de la justicia".