La Gestora gasta Bs 20 millones al año en sueldos y el gerente justifica su salario de Bs 35.000

La Gestora Pública gasta alrededor de Bs 20 millones al año en sueldos aunque recién comenzará a funcionar oficialmente desde el 15 de este mes y su gerente tiene un salario mensual de Bs 35.000 porque sería un especialista en hacer crecer dinero.

"Más o menos el costo total de planilla son 20 millones de bolivianos frente a los aproximadamente 100 millones de bolivianos que tenemos como ingresos, el total de los salarios apenas alcanza el 20% de los ingresos" explicó Jaime Durán, gerente general de la Gestora en una entrevista con red Uno.

La entidad gubernamental ahora se hará cargo de la administración de los fondos de pensiones que eran administradas por BBVA Previsión y AFP Futuro de Bolivia.

Este cambio puso en alerta a trabajadores y asegurados que desconfían de la entidad gubernamental porque podría echar mano de sus aportes para la jubilación en caso de crisis económica.

El gerente explicó que la institución no tendrá influencia política porque será administrada por especialistas en el área de pensiones y que los más de 23 millones de dólares serán administrados de manera responsable y eficiente.

Un dato que llamó la atención de sectores movilizados en contra de la migración de los fondos de pensiones fue el salario que perciben los ejecutivo de la entidad estatal. El gerente gana Bs 35 mil pero, según dijo, de manera justificada:

"Lo que gano es un sueldo de Bs 35 mil, no son los 70 mil bolivianos que se establece, ahí es importante entender por qué en su momento se definió esto, no ha sido definido en mi gestión. Lo que ocurre es que se trata de organismos especializados, no debemos olvidar que el sueldo de la Máxima Autoridad Ejecutiva define los sueldos hacia abajo y ¿por qué se ha definido esto? Porque los especialistas en el mundo financiero tienen este tipo de salarios porque lo que hacen es hacer crecer el dinero, se les entrega una cartera por así decirlo de $us 10 millones y en un año tienen que convertirlo en $us 11 millones, entonces en ese sentido estos especialistas son bien pagados, son como los pilotos ¿no es cierto? Si uno confía la vida de 200 personas a una persona por supuesto que tiene que pagarle de acuerdo a sus responsabilidades, lo propio en este caso, es una cartera de $us 23,9 millones y tiene que estar a cargo de profesionales que cobren de acuerdo a lo que ofrece el mercado, es el mismo razonamiento que se tienen en las AFP que tienen por supuesto salarios mucho más altos, los bancos, todas las entidades financieras no sólo en Bolivia y en el mundo requieren este tipo de especialistas y por eso se justifica este nivel salarial que tienen, reitero está acorde a la especialidad y a la responsabilidad que se tiene".

La Gestora Pública no opera al 100% aún pero hace 10 años que eroga gastos al Estado porque entró en funcionamiento.

La escala salarial fue definida por una resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas desde Bs 3.000 hasta Bs 35.000.

En dicha resolución se indica que la planilla de la Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo está constituida por 248 ítems que están distribuidos en 27 niveles con un costo mensual de Bs 2.009.474.

Según Durán, otrora estrecho colaborador y parte del equipo de Luis Arce, la Gestora se financia con las comisiones que recibe de la administración de la Renta Dignidad.

Según los antecedentes, hasta 2015 los salarios aún eran más elevados, por ejemplo el presidente del directorio percibía la suma de Bs 70.000.