Choquehuanca admite que Gobierno se endeuda

El vicepresidente David Choquehuanca aseveró que, debido al presunto golpe de Estado de 2019, el Gobierno de Luis Arce se quedó sin dinero y que, por esa razón, están solicitando préstamos de organismos internacionales.

“En el golpe, nos hemos quedado sin plata, hermanos. Nos estamos prestando créditos, ustedes han debido escuchar, algunos no quieren aprobar esos créditos. Estamos hablando y les vamos a informar quiénes son los que están bloqueando la aprobación de los créditos, porque el pueblo tiene que saber”, indicó Choquehuanca, en los actos conmemorativos por la celebración de los 34 años del cantón Warisata (Omasuyos).

La afirmación del Vicepresidente se da en un momento en que el Gobierno adquirió créditos internacionales y por la postura de legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y por parte de la oposición que bloquean la aprobación de algunos proyectos de ley.

Al respecto, el martes, el presidente Luis Arce criticó la posición de algunos legisladores que no están aprobando algunas leyes y que sí necesitan buscar financiamiento.

“Ahora nos toca entrar a la fase de buscar financiamiento y ahí necesitamos del apoyo del pueblo potosino, porque, lamentablemente, hermanas y hermanos, hay algunos asambleístas legislativos nacionales que no nos están aprobando leyes, como si fueran un favor que me hacen a mí. Esa plata tiene que ser destinada a la construcción de esta planta de zinc, que favorece a nuestros hermanos cooperativistas, a nuestros hermanos mineros. Esa plata no es para mí, hermanos; es para que nuestros hermanos puedan producir más y mejor”, indico Arce.

En contra

El diputado del ala “radical” del MAS Patricio Mendoza remarcó que una facción de su partido se niega a aprobar los proyectos de ley de préstamos porque consideran que no hay claridad de dónde serán destinados.

“Estos últimos proyectos que están entrando no tienen nombre ni apellido. O sea, no podemos aprobar préstamos a diestra y siniestra para que ellos lo gasten y lo desgasten”, afirmó.