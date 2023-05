La justicia conmina a la Alcaldía de La Paz a pagar bonos; Arias dice que pagará aunque sea una "ilegalidad"

Un auxilillo judicial obliga a la Alcaldía de La Paz a pagar los bonos de incentivo 16 de Julio y 20 de Octubre a los funcionarios sindicalizados de la comuna paceña, hecho que fue cuestionado por el alcalde Iván Arias este martes dado que, dijo, le obligan a pagar algo "contravenido por la Contraloría General del Estado".

"Es un bono que no se puede pagar porque nos lo dice la Contraloría, nos los dice un fallo constitucional, una juez ha dicho que paguemos, tengo que pagar y lo vamos a pagar porque es una orden judicial, pero ¿sabe qué? una juez me está pidiendo que yo haga algo que está contravenido por la Contraloría y por un fallo constitucional, eso es lo que está pasando", dijo Arias en una rueda de prensa.

El lunes, un comunicado de la Alcaldía daba cuenta que debido a un "Auxilio Judicial del 12 de mayo de 2023 de la Dra. Mery Delma Toledo Mollinedo, Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social 2o Capital, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - GAMLP se ha visto obligado a pagar los Bonos de Incentivo Funcional 16 de Julio y 20 de Octubre de la gestión 2022, pago que la Contraloría General del Estado definió que ´vulnera el ordenamiento jurídico administrativo vigente` y que un fallo constitucional declaró ´inconstitucional`".

Arias cuestionó esta determinación de la jueza Toledo, pero dijo que acatará la orden porque, de lo contrario, sería aprehendido. "Ese juzgado me está diciendo que cometa una ilegalidad y si no los hago voy a la chirola, es así, no les voy a dar el gusto (de ir aprehendido), dicen que si no se cumple la orden es arresto", enfatizó el alcalde.

En criterio del burgomaestre, este tipo de hechos muestran cómo se ha desgastado la justicia en el país dado que por determinaciones de jueces se ve obligado a incumplir fallos constitucionales o contrarios a las determinaciones de la Contraloría.

"Yo creo que estamos sufriendo los bolivianos el desgate de la justicia, nosotros hemos sacado gente de la Alcaldía con procesos y el Ministerio de Trabajo nos ha obligado a volverlos a incorporar con beneficios, ¿qué hace ustedes ante eso?", cuestionó Arias.