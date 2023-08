El ala radical del MAS usa el mensaje de Arce para atacarlo y posicionar a Evo

El ala dura del Movimiento Al Socialismo (MAS) arremetió contra el presidente Luis Arce por el mensaje emitido el 6 de agosto en Sucre. Sostuvieron que este fue superficial, de doble moral, además de omitir varios aspectos de la realidad del país.

“El discurso del Presidente ha sido un discurso hipócrita, no tiene propuesta, compara el narcotráfico con gobiernos neoliberales, por lo que vemos un gobierno que está queriendo justificar la inoperancia de su ministro (de Gobierno)”, aseguró el diputado Freddy López del MAS radical.

El senador Hilarión Mamani (MAS-radical) señaló que en estas fiestas patrias el mandatario Arce habló de una serie de proyectos, pero no reconoció que los mismos se iniciaron en el mandato de Evo Morales.

Mamani indicó que este gobierno no concretó obras, y que habla del litio y de la inauguración de una planta, “aspectos desarrollados por Morales”.

Superficial

El diputado radical Héctor Arce Rodríguez aseguró que se trató de un discurso superficial, parcial y que no refleja lo que hubiese querido escuchar el pueblo boliviano.

“No se ha dado señales claras de cómo luchar contra el narcotráfico, de cómo se va a luchar, sancionar, encarcelar a los corruptos, no se ha hablado del contrabando que desangra la economía del país”, afirmó.

Agregó que Arce se refirió a la economía, pero con “datos muy fríos que no reflejan lo que está en el bolsillo del pueblo boliviano”.

Ataque desde arriba

Evo Morales también cuestionó el mensaje del presidente Arce sobre el incremento de remesas que llegan al país. El exmandatario sostuvo que si se incrementó el envío de recursos al país, significa que más bolivianos están dejando el país para irse al exterior.

En respuesta, el vocero presidencial Jorge Richter, en contacto con Unitel, indicó que esto es una muestra de “una estabilidad financiera”.

“No significa necesariamente que más personas se han ido del país. Lo que significa cuando las remesas se incrementan es que el país tiene una estabilidad monetaria, una estabilidad financiera, una estabilidad bancaria”, indicó el vocero de Gobierno.

Contradicciones salen del MAS

El politólogo y analista Marcelo Silva sostuvo que las contradicciones en el Movimiento Al Socialismo (MAS) nacen en el mismo seno del partido azul y no en la oposición. “El desgaste en el que está el liderazgo de Evo Morales y las fricciones que ha tenido con el MAS, con el gobierno, ya no sé si llamarlo como parte del MAS o no, han evidenciado que en ciertos procesos de construcción de hechos históricos ya no nace de la oposición, sino que las contradicciones se encuentran en el seno del mismo MAS”, dijo.