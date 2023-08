Las intransigencias ponen en duda el consenso para viabilizar las judiciales

Un posible consenso para llevar adelante las elecciones judiciales está a punto de naufragar. La oposición abandonó el diálogo con el Movimiento Al Socialismo (MAS), porque este no asistió a la reunión programada para la jornada de este miércoles. Sin embargo, el oficialismo sostuvo que Comunidad Ciudadana (CC) es la que rompió el diálogo y que quiere imponer la aprobación por unanimidad en todo el proceso, lo que va contra la Constitución.

Pese a un auspicioso inicio de diálogo e instalación de una comisión técnica para concretar un solo proyecto de ley que permita llevar adelante los comicios judiciales, se comprobó que persisten posiciones radicales que imposibilitan que este proceso avance.

Politización

“La mesa técnica se politizó, no se avanzó absolutamente en nada (...) lastimosamente agendas de otra prioridad hicieron que senadores como Patricia Arce y el senador Flores (Adolfo) no se presenten, pero sí estuvieron los de la Cámara de Diputados. No se puede construir una norma con ausencias”, dijo el senador Henry Montero, jefe de bancada de Creemos.

Sostuvo que el MAS montó un show, es decir, que se quiere dialogar, pero después abandonan la mesa del diálogo.

Comunidad Ciudadana

La jefa de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en el Senado, Andrea Barrientos, informó que el MAS convocó a un encuentro para considerar la norma que ellos plantearon, pero no asistieron.

“Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para encontrar acuerdos, nos quedamos hasta la una de la mañana, hemos retornado en la mañana, nos han hecho esperar (...), nos convocan para la tarde y nada”, indicó.

Agregó que esta es una muestra de que el MAS quiere imponer a sus autoridades y “quiere hacer lo que les da la gana porque puede, pero nosotros estamos aquí, no les vamos a dejar hacer lo que les dé la gana. Iníciennos procesos, persígannos, no les vamos a dejar hacer lo que les dé le gana”.

“No vamos a dejar cooptar la justicia, quieren darle un golpe al Órgano Judicial, métanle, pero no vamos a dejar hacer lo que les dé la gana dentro de esta Asamblea”, sostuvo la senadora Barrientos.

Intransigentes

El senador Luis Adolfo Flores (MAS) afirmó que su partido ha sido flexible en varios aspectos, pero, cuando se tiene que abordar el tema de aprobación, CC no cede y busca imponer.

“La posición de Comunidad Ciudadana es que todos los procesos ya no sean por dos tercios como dice la sentencia o Constitución que sea por unanimidad (...) Hemos pedido que sean más flexibles, cuartas quintas partes que es más de dos tercios, peor no hay flexibilidad de CC”, dijo.

Solo una pausa

El diputado del MAS, Juan José Jáuregui, señaló que solo es una pausa y que espera que se reinicie el trabajo a la brevedad posible. Además, rechazó que se responsabilice a la ausencia de algunos legisladores la suspensión del trabajo de la comisión. Asimismo, cuestionó que la oposición pretende imponer. “Dios mío, esto no es matemáticas, estamos hablando del cumplimiento de la Constitución y de las leyes, y este tipo de escenarios obviamente no pueden ser de cuasichantaje al bloque mayoritario”, agregó.

Mercado dice que no se dejarán imponer plazos

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, advirtió ayer que, si bien la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobará una ley para garantizar las elecciones judiciales, no “marchará al ritmo” que le quieran imponer otros órganos del Estado.

“Somos respetuosos de las decisiones adoptadas por otro órgano, y en esa línea se va a cumplir, pero tampoco vamos a marchar al ritmo que nos quieran marcar otros órganos del Estado, por la independencia de poderes”, cuestionó Mercado en una entrevista con La Razón Radio.

El presidente de Diputados hizo referencia así a los plazos puestos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ratificó que la ALP debe remitir la lista de candidatos hasta el 4 de septiembre para garantizar que las elecciones judiciales se desarrollen el 3 de diciembre.

“Los que hacen las leyes somos nosotros, y la ley que sea necesaria para garantizar las elecciones la vamos a hacer”, afirmó.

Mercado adelantó que se buscará dialogar con el TSE con el fin de flexibilizar los tiempos.