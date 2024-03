Proyecciones de población del INE dan mayor crecimiento a Santa Cruz

Tras el desarrollo del Censo de Población y Vivienda del pasado 23 de marzo de 2024, la ciudadanía debe esperar un periodo (según el Instituto Nacional de Estadística, INE, hasta septiembre) para conocer los datos oficiales de manera progresiva.

Entre los datos más próximos a revelarse en septiembre están los de población a nivel nacional y regional, que, según algunos sectores y proyecciones del propio INE, podría llegar cerca a los 13 millones, además de esclarecer qué departamento tiene el mayor número de habitantes, entre otros.

Proyecciones



Antes de contar con los datos iniciales del registro nacional de población, se conoció, por la cartografía, que Bolivia cuenta con 5,8 millones de viviendas y que al considerar que en el censo de 2012 estableció 3,5 personas por domicilio particular ocupado, la población superaría los 15 millones.

“El precenso nos da un número de hogares que existen el país y con esa información uno puede esperar una cantidad de habitantes. Suponiendo que cada hogar tiene 3,5 miembros, entonces con el dato que dio, creo que dio cinco millones de viviendas, aproximadamente el día del censo debería haber 15 millones de habitantes, lo cual no es real”, señaló la investigadora Miriam Camacho.

En ese contexto, el presidente, Luis Arce Catacora, en conferencia de prensa (antes del Censo), dijo que no espera grandes sorpresas de este censo de población, que no habrá cambios bruscos demográficos.

“Así que yo no soy de las personas que me iría con que vamos a estar cerca de 15 millones, 16 millones de habitantes, no vamos por ahí. Lo que va a ser interesante será la composición de esa población, la calidad de vivienda”, manifestó el primer mandatario.

Crecimiento habitacional



De acuerdo con los datos de vivienda en Bolivia, entre el Censo de 2012 y el de este año, la infraestructura habitacional tuvo un crecimiento importante.

Según la información oficial del INE, en 2012, las viviendas habitadas alcanzaban a 2.803.982, pero para este registro poblacional, tras concluir con la Actualización Cartográfica Estadística (ACE), se estableció que el número de viviendas en el país superan los 5 millones.

“Nuestros censistas van a visitar 5,8 millones de viviendas, es una cifra histórica, porque no se contaba con esa cantidad”, dijo el presidente Arce antes del Censo.

Considerando las cifras, se observa que el número de casas tuvo un crecimiento de algo más del 100 por ciento entre 2012 y 2024.

Cabe aclarar que el levantamiento cartográfico para este Censo 2024 contempla la infraestructura habitacional entre habitadas y deshabitadas.

Para 2012, el 69,72 por ciento las viviendas son propias, el 16,23 por ciento alquiladas, el 6,67 por ciento cedidas por parientes o amigos y el 3,11 por ciento en contrato anticrético, entre otros.

Proyecciones



Las proyecciones del INE dan cuenta de que la población estimada para 2024 es de 12.332.252 habitantes.

Santa Cruz se constituye en el departamento con mayor crecimiento con 3.547.045, le sigue La Paz con 3.107.890 y Cochabamba con 2.177.186.

Los otros departamentos no superan el millón de habitantes: Potosí con 933.715; Tarija llegaría a 619.784; Oruro, a 561.885; Beni, con 535.271, y finalmente Pando, con 173.833.

Según estos datos, alrededor del 72 por ciento de la población de Bolivia se concentra en los departamentos del eje central: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

Bolivia en su duodécimo censo



Este 2024, Bolivia realizó su 12º censo. El primero fue hace 183 años, es decir en 1831.



Los primeros seis eventos entre 1831 y 1900 fueron considerados como recuentos poblacionales y recién a partir de 1950 se realizó un verdadero censo demográfico.



El Instituto Nacional de Estadística (INE) identifica cuatro censos de población y vivienda en su página web. Están el de 1976, de 1992, 2001 y 2012.



Antecedentes



El primer censo, durante la presidencia del mariscal Andrés de Santa Cruz, estableció que el país tenía 1.088.768 habitantes. Para 1854, es decir, 23 años después, la población se duplicó.



Hasta 2012 se tiene un registro de 10.027.262 ciudadanos, lo que significa que su población se multiplicó 11 veces más.

5,8



millones de viviendas



Fueron censadas por los voluntarios censistas en todo el país. De acuerdo con Actualización Cartográfica, las casas habrían subido en 100 por ciento con relación a 2012.