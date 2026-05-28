Comisión de Diálogo declara pausa en intento de negociaciones

La reunión convocada por la Vicepresidencia, para solucionar el conflicto que atraviesa el país, fue declarada en cuarto intermedio debido a la inasistencia de dirigentes de los principales sectores movilizados cuya condición para sentarse a dialogar es el levantamiento de órdenes de aprehensión contra sus líderes.

“La Central Obrera Boliviana, la Federación (de campesinos paceños) Túpac Katari, Bartolina Sisa, Magisterio y otros sectores que están movilizados, no han asistido porque el requisito que ellos exigen es que los mandamientos de aprehensión en contra de sus dirigentes queden sin efecto”, afirmó el vicepresidente Edmand Lara.

La autoridad explicó que una de las alternativas planteadas es que el Ministerio de Gobierno desista de la denuncia contra Mario Argollo, ejecutivo de la COB, y otros para viabilizar el diálogo.

Asimismo señaló que el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se comprometió a realizar gestiones ante el Ejecutivo y aseguró que los sectores movilizados también solicitaron la presencia del presidente Rodrigo Paz en una eventual reunión.

La representante de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, confirmó que la reunión ingresó en cuarto intermedio sin fecha definida para reinstalarse. También señaló que tomó contacto con un representante de la COB, quien reiteró el pedido de dejar sin efecto los mandamientos de aprehensión contra dirigentes movilizados.

Por su parte, el senador José Manuel Ormachea informó que el documento firmado por los asistentes plantea una pausa humanitaria para permitir el abastecimiento de alimentos y combustible.

La senadora Claudia Mallón, de APB-Súmate, afirmó que retirar la acusación contra Argollo podría abrir un “diálogo sincero y real”.

Representantes de la Iglesia católica, Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, Vicepresidencia y legisladores anunciaron que continuarán reuniéndose para intentar destrabar el conflicto.