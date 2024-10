Refuerzan lucha contra incendios con nuevas aeronaves y 1.500 efectivos

La jueza de 14 Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres, Lilian Moreno Cuéllar, que frenó la aprehensión del expresidente Evo Morales por el caso de presunto estupro,... Ver más Jueza que frenó aprehensión de Evo denuncia presiones y afirma que el caso no fue cerrado

La jueza de Santa Cruz, Lilian Moreno, quien anuló la orden de aprehensión en contra de Evo Morales por trata y tráfico de personas y estupro, habría trasladado el proceso activado por la Fiscalía de... Ver más Gobierno denuncia que juez que dejó sin efecto orden de aprehensión contra Morales trasladó el caso a Villa Tunari

En medio de la denuncia abierta en la Fiscalía por trata de personas, el expresidente Evo Morales se pronunció en sus redes sociales para minimizar el caso y aseguró que tampoco le genera... Ver más Evo sobre las denuncias por presunto estupro: "No me extraña ni me preocupa"