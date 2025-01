Desborde de río afecta cultivos en Cotagaita, Potosí

Gran parte de los cultivos fueron afectados por el desborde del río en comunidades del municipio de Cotagaita-Potosí, informaron comunarios.

Varias familias agrícolas fueron damnificadas por este evento debido a que perdieron gran parte de sus cultivos.

Una de las afectadas dijo que “el sacrificio que hacemos es para todo el año, es para mantener a la familia, todo esta con lodo no podemos sacar ni papa, la papa no aguanta ni una semana se hecha a perder, no se sabe que vamos a hacer, indicó con llanto, según el reporte de Bolivia TV.

Viviendas, maquinarias, algunos animales afectados por el desborde del río, según una joven indica que trabajan con el banco par adquirir algunas maquinarias, con lo sucedido apenas rescataremos para comer y la mayor parte esta perdida, indicó otra afectada.