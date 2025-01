Comienzan las inscripciones escolares con algunas filas; Gobierno activa controles

La corrupción dentro el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) está institucionalizada y se debe a que las áreas protegidas albergan riqueza invaluable y a que la institución es una cuota... Ver más Ven que corrupción en el Sernap es por cuoteo político y riqueza en los parques

El expresidente Evo Morales denunció que enfrenta dificultades para recibir atención médica debido a “razones de seguridad” y a presuntas órdenes del Gobierno que habrían instruido a los médicos a no... Ver más Evo Morales acusa al Gobierno de impedir su atención médica

Comunidades interculturales de la localidad de San Julián bloquearon este lunes la carretera que conecta Santa Cruz con Beni, exigiendo que se dote a la región con diésel, la construcción de la... Ver más Interculturales bloquean vía Santa Cruz - Beni por diésel y una obra carretera