La Cancillería descarta expatriaciones masivas de bolivianos en EEUU

El viceministro de Gestión Consular e Institucional, dependiente de la Cancillería de Bolivia, Fernando Pérez, descartó, por ahora,que se produzca una eventual deportación “masiva” de inmigrantes bolivianos desde EEUU. No obstante, garantizó la asistencia y protección a todo residente boliviano en el exterior.

“Las autoridades consulares en EEUU han estado trabajando en la documentación, el seguimiento de casos y la asistencia a los ciudadanos bolivianos que lo requieran. Asimismo, han reforzado la coordinación con las autoridades locales para garantizar que los derechos de los migrantes sean respetados en cualquier proceso migratorio”, dijo el viceministro, en conferencia de prensa.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, recalcó el compromiso de velar por los derechos de los connacionales y enfatizó la importancia de que los bolivianos en EEUU se acerquen a los consulados para recibir orientación en su situación migratoria y anunció el fortalecimiento de la labor consular, mediante campañas de documentación y la activación de plataformas digitales.

Comunidad boliviana

Este diario intentó, en varias oportunidades, comunicarse con el Consulado boliviano, pero no se tuvo respuesta.

En contacto con Los Tiempos, Rudy Henrich, un boliviano que vive hace décadas en el estado de Virginia, advirtió que las redadas y deportaciones, podrían afectar considerablemente a algunos rubros en los que también la comunidad boliviana se desempeña.

“Tras un Día sin inmigrantes, donde se sintió la gran influencia económica de la comunidad hispanohablante, considero que los rubros que podrían mermar, tanto en los compatriotas como en la economía de EEUU, son la construcción, gastronomía, servicios de limpieza y otros”, dijo.

Henrich acotó que las áreas mencionadas podrían entrar en una situación complicada, una vez que se ingrese a la estación de primavera, que es cuando se activan las compañías en las que igualmente trabajan los bolivianos.

“Por el momento creo que la paralización comercial del pasado lunes se sintió más en algunas ciudades en las que los inmigrantes tienen una influencia importante, en Virginia, particularmente, el sector de la construcción y gastronomía son los más cotizados”. El Gobierno de Trump todavía no ha dimensionado las consecuencias que causará en la producción, sobre todo agrícola y de servicios, las deportaciones masivas”, concluyó Henrich.

Un día sin inmigrantes

Varias ciudades de EEUU vivieron el pasado lunes un día sin inmigrantes. La medida se caracterizó por no consumir productos estadounidenses, no enviar a los niños a las escuelas, no utilizar transporte público ni asistir a los trabajos. Fue adoptada como rechazo a las políticas antimigratorias del presidente Trump y demostrar el importante aporte que tiene la comunidad hispanohablante en la economía de EEUU. De acuerdo a Rudy Henrich, el impacto que causó esta medida en la macro economía de EEUU, se podrá advertir en corto plazo.