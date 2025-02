Sesión de comisión sobre contrato de litio termina en peleas y bochorno

La Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados intentó este jueves tratar el contrato para la producción de litio con la empresa china CBC, sin embargo, la sesión fue suspendida por los gritos y descontrol que se había generado en la Asamblea Legislativa.

Los opositores y cívicos potosinos exigieron, de manera vehemente, postergar el tratamiento del contrato al considerar que constituye una "traición a la patria" y que es "entreguista" a los intereses chinos.

El oficialismo intentó llevar adelante la sesión, con la exposición técnica de autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, pero el descontrol evitó seguir adelante con la sesión, indicó el "arcista" Hernán Hinojosa, presidente de la comisión.

"No hay garantías, no hay condiciones para poder sesionar", dijo Hinojosa a tiempo de reprochar a sus colegas parlamentarios por no permitir la exposición de las autoridades.

El oficialista señaló que la sesión estaba llena de gente que solamente gritaba, por lo cual se declaró cuarto intermedio sin fecha ni hora para retomar el tratamiento.

Opositores denunciaron que el oficialismo había llevado grupos de choque, para hostigar a los parlamentarios, sin que la Policía los haya sacado de la Asamblea.

Gobierno: "Está en juego la imagen de Bolivia'"

En cuanto al contrato, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, aseveró que la empresa china es la número uno en producción de baterías a nivel mundial. Aseguró que el contrato es beneficioso para Bolivia, pero además está en juego la imagen del país.

El viceministro de Recursos Energéticos, Raúl Mayta, explicó que actualmente se produce 2.000 toneladas de carbonato de litio y se tiene la expectativa de multiplicar por 10 ese valor.

Mayta ratificó que descartar los contratos firmados con empresas de Rusia y China, implicaría un rezago de 10 años en la producción, sino más tiempo la afectación a la credibilidad de Bolivia en caso de lanzar una nueva convocatoria.

Oposición ve traición a la patria

El diputado de Creemos, Erwin Bazán, sostuvo que con este contrato se estaría consumando una "traición a la patria" y entreguismo del litio a precio de "gallina muerta".

"Cuando ustedes revisan las cláusulas en la letra chica del contrato, las condiciones son prácticamente de exclusividad, es decir viene la empresa china, monta la planta, extrae el producto, le pagamos con el producto al precio que la propia empresa establece y luego cuando se trata de vender el producto la propia empresa establece el monto", explicó.

El diputado Miguel Roca señaló que, si bien la firma china tendría el 49% y el Estado boliviano el 51% de la sociedad, los chinos decidirán "cuánto gastar, en que gastar, a cuánto compran bienes y servicios, cuánto gastan y luego los bolivianos le tenemos que pagar el 100% de lo que gastan a los chinos con 12% de interés".

"Encima les tenemos que pagar 17% por el uso de su tecnología y 3% de regalías para Potosí, para los bolivianos. No pues", reclamó.

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) se declaró en emergencia y consideró que 3% de regalías para la región es una "migaja".

El líder cívico Alberto Pérez denunció que los contratos son "malditos". "Señor presidente, el litio es de Bolivia, ¡carajo!, y no de su familia. Tengan mucho cuidado porque los potosinos estamos cansados de que de manera dictatorial quieran hacer todas sus leyes", agregó.