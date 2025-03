TSE rechaza acusaciones del diputado evista Arce y vocales lo emplazan a probar denuncias

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó las acusaciones del diputado evista Héctor Arce en contra de la entidad y de su presidente Óscar Hassenteufel, en sentido de que tendría a uno de sus hijos como funcionario diplomático o del Órgano Ejecutivo.

En tanto, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, y el vocal Gustavo Ávila coincidieron en emplazar al diputado Arce a probar sus acusaciones en contra de algunos vocales, de quienes dijo lo mandaban a buscar, lo asesoraban e incluso le pedían reunirse con Evo Morales.

“Ante las afirmaciones recurrentes que circulan en distintos medios y plataformas digitales, el Tribunal Supremo Electoral aclara que el Presidente de esta institución, Dr.Óscar Hassenteufel Salazar, no tiene ningún hijo o hija desempeñando funciones en el ámbito de la diplomacia ni en el Órgano Ejecutivo”, afirma un comunicado del TSE.

Fue el diputado evista Arce el que afirmó el miércoles, en el programa No Mentirás, que el hijo de Hassenteufel era cónsul de Bolivia en Brasil, a pesar de que ya en diciembre de 2024 se desvirtuó ese hecho.

En su comunicado, el TSE alertó que estas “versiones falsas y tendenciosas buscan menoscabar la imagen del Presidente del TSE y de la institución electoral, por lo que se rechazan categóricamente” y reafirmó “su compromiso con la transparencia, la ética institucional y la defensa de la democracia”.

En la misma entrevista con No Mentirás, Arce afirmó que en 2021 y 2022 se reunió con Vargas y con el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe y que, incluso, lo “asesoraron” sobre cómo inhabilitar la candidatura de Manfred Reyes Villa a la Alcaldía de Cochabamba.

“Digo la verdad, me cueste lo que me cueste; me reuní unas seis, siete veces, en el segundo piso de un edificio en Sopocachi con Tahuichi Tahuichi y con Francisco Vargas. Con los dos hablábamos de muchos temas, me comentaban, me asesoraban, me orientaban cómo impugnar la habilitación de Reyes Villa. Ellos me llamaban; inclusive les dije que no me fastidien porque voy a presentar el registro de llamadas”, afirmó el legislador evista.

Según Arce, un auto lo recogía para sostener esas reuniones, e incluso afirmó que agendó “a Tahuichi y a Vargas para que vayan a reunirse con el hermano Evo”.

“Si se siguen negando voy a tener que presentar el registro de llamadas”, amenazó Arce.

En el mismo medio, Vargas negó el jueves las acusaciones del legislador y afirmó que no necesita de “intermediarios” para reunirse con cualquier persona.

Admitió que recibió en una ocasión a Arce en la sede del TSE, en la ciudad de La Paz, y que también se reunió “de casualidad” con Morales en el trópico de Cochabamba cuando inició una campaña de saneamiento de Registro Civil en comunidades de Ivirgarzama.

“Hemos cruzado algunas palabras, como lo hice con prácticamente todos los actores políticos, de puertas abiertas, sin que eso implique que pida algún favor o vaya a ‘llunkearme’. Ha sido un cruce de palabras netamente protocolar, que duró unos 10 minutos”, contó.

De manera puntual sobre la acusación del diputado, Vargas afirmó que no lo mandó a recoger en ninguna ocasión, y que no lo asesoró sobre como inhabilitar a Reyes Villa.

“El diputado Arce está en su derecho de mostrar el registro de llamadas. El diputado Arce debería demostrar y comprobar lo que dice, conmigo no se reunió en Sopocachi, y no he tenido ni tengo interés de reunirme con Evo Morales, no tendría razón para pedirle al diputado una reunión”, afirmó y enfatizó que “quien tiene que demostrar sus afirmaciones es el diputado Arce”.

El vocal Gustavo Ávila respaldó la postura de Vargas y afirmó que el diputado deberá “demostrar lo que ha dicho”.

“No dañan a una persona, no dañan una familia, dañan en realidad al Órgano del Estado, al Órgano del Estado que tiene en su labor cuidar la democracia que es el símbolo más importante de un Estado; por lo tanto, yo espero que el diputado pueda ser responsable y presentar las pruebas necesarias para que esto se pueda aclarar, si en el caso las tiene, y si no, tenga la hidalguía también de reconocer que se ha equivocado”, exigióÁvila.

El evista Arce señaló en un mensaje de texto al programa Fama Poder y Ganas que “el lunes hará el trámite para solicitar el extracto de llamadas”.

Vargas dijo que si el diputado prueba sus denuncias renunciará a la vocalía electoral.