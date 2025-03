Convocatoria del Gobierno a un diálogo por la "estabilidad y la democracia" descontenta a algunos

Frente a la crisis económica y social que atraviesa el país, el Gobierno convocó para este martes a un diálogo nacional por la "Estabilidad y la Democracia" a diferentes políticos y órganos del Estado, anunció la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

El encuentro será mañana a las 09.00 en instalaciones de Casa Grande del Pueblo, de la ciudad de La Paz, y tendrá como invitados al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, además de a los titulares del Senado, Andrónico Rodríguez, y de Diputados, Omar Yujra.

También fueron convocados el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, los jefes de bancadas de las fuerzas políticas, con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, las máximas autoridades de las organizaciones políticas, reconocidas ante el TSE, y las máximas autoridades del Órgano Judicial.

"El objetivo de este encuentro es asegurar las condiciones políticas y materiales para que la democracia no sea amenazada para que el cronograma electoral no sea interrumpido y, por lo tanto, las formas de reproducción de la democracia no sean destruidas", explicó Prada.

La autoridad lamentó que la situación actual, con las dificultades en la provisión de combustible, sea aprovechada por intereses personales o de algunos grupos que anteponen sus ambiciones a intereses de la población para generar una convulsión social por cálculos electorales.

Frente los conflictos, recordó que el camino que optó el Gobierno fue el diálogo y propuestas inmediatas, además de las estructurales, para resolverlos.

"Es necesario ahora asumir ese diálogo con otros órganos del Estado y con las máximas autoridades de las organizaciones políticas teniendo absolutamente claro que debemos precautelar nuestra democracia", añadió.

Debido a la persistente falta de combustible y la divisa norteamericana, diferentes sectores demandaron soluciones estructurales y no descartaron con activar movilizaciones si no existen respuestas.

Participaciones y rechazos

La cumbre convocada por Luis Arce tendrá la participación del alcalde y precandidato Manfred Reyes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otros poderes; sin embargo, la oposición no estará presente.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel Salazar, confirmó que participará en el encuentro denominado "por la estabilidad y la democracia rumbo a las elecciones generales" convocado por el Órgano Ejecutivo, a celebrarse este martes 18 de marzo del año en curso.

"La Sala Plena del TSE aprobó mi asistencia al encuentro convocado públicamente por la Ministra de la Presidencia, para que represente al Órgano Electoral Plurinacional, con el objetivo de reiterar las necesidades institucionales que tiene el organismo electoral para el normal desarrollo de las elecciones generales que se realizarán en agosto de este año" dijo.

Por su parte, el alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa aseguró que estará presente en el encuentro.

No obstante, el presidente de UN, Samuel Doria Medina, calificó la convocatoria de un show y descartó su participación. La respuesta fue la misma por parte de Luis Fernando Camacho, quien aseguró que la reunión solo busca "salvar a Arce y no a Bolivia.

Desde el evismo, el jefe de bancada de la Cámara de Senadores, Luis Adolfo Flores, criticó que también se haya convocado al Órgano Electoral. Indicó además que no es necesario una convocatoria a líderes políticos, por lo que calificó el llamado de cortina de humo.