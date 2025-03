"Busquen otra escalera": Galindo descarta ser candidata tras recibir invitación de un partido político

La activista María Galindo descartó ser candidata a la presidencia en los comicios generales de 2025, pero agradeció la invitación de un partido político del cual prefirió reservar el nombre.

"Les doy una repuesta prematura y sin rodeos para que se busquen otra escalera. Yo no necesito ser candidata no tengo esa necesidad existencial , económica y no soy yo quien los necesito sino ustedes a mí", dijo Galindo en Radio Deseo.

La activista dio a conocer que recibió la invitación de un partido político y a pesar de presentar sus condiciones insistieron en su participación.

"Recibí otras dos invitaciones de otros dos portavoces de la misma sigla, uno de ellos me ofreció convencer al conjunto para que me acepten (...) aunque nunca les toque la puerta", dijo Galindo en Radio Deseo

El otro portavoz "me quiso recordar que la política, según él, es aceptar a aquellos o aquel que ha cuestionado toda tu vida. Como si no fuera yo portadora de nuevas prácticas políticas que hacen que hoy tenga yo la legitimidad y credibilidad social que tengo".