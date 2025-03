Buscado por la justicia, Santos reaparece y advierte que si Evo pierde en las elecciones será culpa de "androniquistas"

Buscado por la justicia y con orden de aprehensión en su contra, uno de los principales dirigentes evistas, Ponciano Santos, reapareció en el Trópico de Cochabamba y advirtió que si su líder, Evo Morales, no gana en las próximas elecciones generales, a las que aún no está habilitado, será culpa de quienes proclaman a Andrónico Rodríguez como candidato.

"Si hablan del Andrónico, están hablando a nombre de la derecha, a nombre del arcismo, a nombre del imperio. Si esos compañeros dirigentes regionales van a quedar en la historia, porque si nos gana la derecha a esos, yo voy a culpar y les voy a decir en (la) cara: 'por tu culpa tenemos un gobierno de la derecha'. Por culpa de ellos estamos queriendo llegar a dividirnos. Quién nos dividió: Arce, ahora llamado arcistas y ahora ya androniquitas", dijo en Cochabamba, según reporte de La Razón.

Santos advirtió que quienes deseen hacer campaña a favor de Andrónico Rodríguez, o cualquier otro candidato, deben alejarse, incluso, de sus comunidades.

"A partir de hoy, compañeros, todos los que están aquí van a hablar de Evo Morales y van a hacer campaña (por él), si no lo hacen, ese es su problema. A mí, ya saben muy bien, no me gustan los dirigentes oportunistas. Si están aquí con otras intenciones, como querer proclamar nuevamente a Andrónico, a Deysi Choque o a Arce, compañeros, lo mejor es que se retiren y se vayan, hasta de la comunidad", advirtió.

Santos, al igual que Evo Morales, está atrincherado en el Trópico de Cochabamba para evitar su aprehensión. Hasta hace poco, estaba en la "clandestinidad" y no se tenía certeza de su paradero.

El dirigente es procesado por el delito de terrorismo, entre otros, por encabezar el bloqueo de caminos que afectó al país entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre del año pasado. Ese caso, cuenta con una orden de aprehensión, por lo que se resguarda en el Trópico.

Además, también tiene un proceso en su contra iniciado por la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, por violencia política.