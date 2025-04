TSE insiste en la necesidad de ratificar el principio de preclusión en las elecciones generales

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, reiteró este jueves la necesidad de ratificar el principio de preclusión para las elecciones generales, con la aprobación, en el Legislativo, de un proyecto de ley que ratifique y garantice que ninguna autoridad puede vulnerar ese principio.

“(El tema de la preclusión) está vigente, obviamente, en la Ley Electoral, pero necesitamos que eso se ratifique y se garantice, en el sentido de disponer que ninguna autoridad puede vulnerar ese principio”, aseguró en contacto con la prensa, a su llegada a instalaciones del Legislativo para una reunión con la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados.

En ese sentido, Hassenteufel pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) cumplir con los compromisos acordados en el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, celebrado el 17 de febrero pasado, para garantizar las elecciones generales.

“Esperemos que la Asamblea Legislativa pueda empezar a tratar ese proyecto porque, en realidad, el tema de la preclusión es el proyecto más importante para nosotros”, insistió el Presidente del TSE.

La Cámara de Senadores determinó aplazar sin fecha el tratamiento del proyecto de ley, toda vez que la Comisión de Constitución sugirió a Diputados realizar algunas complementaciones sobre las sanciones de la norma.

“Ha habido algunas modificaciones que ha sugerido la comisión y lo que se ha quedado es que vuelva a la comisión para analizar (...) No son observaciones, son complementaciones, porque es muy básica la ley que vino de Diputados, entonces se está complementando algunas, sobre todo sanciones, como cuando no se vaya a cumplir el TREP o cuando no se lo vaya a operativizar en el país”, aseveró la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Daly Santa María.

El proyecto de ley de preclusión fue elaborado por el ente electoral y enviado al Legislativo. El 20 de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la norma y la remitió al Senado para su análisis y posterior sanción.

La norma pretende garantizar la vigencia plena del principio de preclusión, para que no suceda lo que pasó con las elecciones judiciales, cuando se vulneró ese precepto y los comicios terminaron siendo parciales.

Otro de los proyectos a ser aprobados por el Legislativo es la transferencia de recursos económicos para el TREP.

Hassenteufel aseguró que esos recursos están destinados “al fortalecimiento público, es decir, los recursos que se asignan a los partidos para su publicidad, a su campaña, y para otros gastos que pudieran surgir”.

En el acuerdo de febrero se incorporó la aprobación en el Legislativo del crédito de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) por $us 100 millones, para asegurar las próximas elecciones, principalmente el voto en el exterior.