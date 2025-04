Aprehenden a Diputado de Creemos por el caso de la asonada militar del año pasado

El diputado de Creemos, Richard Ribera, fue aprehendido este lunes en una acción policía en el marco de las investigaciones de la asonada miitar del 26 de junio de 2024.

Ribera fue aprehendido en el Aeropuerto de El Alto, después de que llegara proveniente de Santa Cruz.

Antes de partir a El Alto, Ribera negó tener vinculación con el presunto plan golpista liderado por el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, y afirmó que se presentaría a declarar voluntariamente, a pesar, aseguró, de no haber sido notificado oficialmente para ese propósito y ser directamente objeto de una orden de aprehensión.

"Nos comprometimos a estar por voluntad propia y estamos cumpliendo, no tenemos nada que esconder no tenemos nada que ocultar solamente afrontar ante la justicia para poder decir nuestra verdad. Estamos con la conciencia tranquila, sabemos que no hemos participado en ningún supuesto golpe de Estado", dijo Ribera antes de partir hacia El Alto, donde la policía lo esperaba para ejecutar la orden de aprehensión.

Según se conoce, Ribera es investigado debido a que elaboró un arte para citar a la población en la rotonda del Cristo después del 26 de junio porque supuestamente había llegado un Gobierno de liberación.