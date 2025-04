Magisterio Urbano marcha en La Paz por presupuesto; Educación dice que la protesta "no tiene sentido"

El magisterio urbano colapsa el centro de La Paz con una marcha en demanda de mayor presupuesto y cantidad de ítems, además de otros pedidos como la jubilación con el 100% de sus salarios. La movilización hace un uso indiscriminado de petardos y genera caos en la urbe paceña.

Los maestros comenzaron las protestas con una marcha, que cuenta con la presencia de afiliados de varias regiones del país y que llegaron a La Paz para la movilización. Además, amenazan con radicalizar sus medidas en los próximos días, incluso con bloqueos, si sus pedidos no son atendidos por las autoridades.

El dirigente Wilfredo Ajllahuanca, en contacto con Erbol, afirmó que los maestros urbanos demandan más ítems, mejora salarial, nivelación de las horas pagadas, entre otras demandas, como su jubilación con el 100% de sus salarios.

Entretanto, el ministro de Educación, Omar Veliz, afirmó que la movilización del Magisterio carece de sentido, sobre todo porque las negociaciones con el sector aún están en curso.

"Si yo dejo mi suplente por ir a una marcha, no es lógico, eso no se ajusta en ninguna parte del reglamento de faltas y sanciones. Ellos están conscientes a qué van a entrar y movilizarse, marchar cuando el diálogo está abierto, no tiene sentido. Eso es perjudicar, generar frustración en el orden social de La Paz", dijo el ministro que adelantó posibles sanciones para miembros del magisterio.

La autoridad, en ese sentido, recalcó que "no es nada bueno movilizarse cuando le estamos indicando que vamos a continuar avanzando (en las negociaciones). Yo les indico que están tomando malas decisiones, no es el medio para hacerse escuchar cuando nosotros estamos abiertos al diálogo", señaló el ministro.

Veliz, asimismo, aseguró que el Gobierno mantiene políticas claras de atención al magisterio boliviano, refiere un reporte de prensa de la cartera de Estado.

El Ministro informó que, en la gestión pasada, se asignaron más de 36.000 horas al sector educativo, logrando la nivelación en materias como Física y Química en las cuales, actualmente no existe déficit.

"Estamos cumpliendo de manera gradual las demandas planteadas. Tenemos un acta de reunión con todas las demandas y las respuestas dadas. No es correcto afirmar que no estamos atendiendo sus solicitudes", sostuvo.

Respecto a la solicitud de reconocimiento de nuevos dirigentes, el ministro explicó el procedimiento legal establecido, incluye la solicitud a la Central Obrera Boliviana (COB) y el trámite se debe efectuar ante el Ministerio de Trabajo para la emisión de la resolución correspondiente. Por lo tanto, esta demanda no depende del Ministerio de Educación.

Sobre el pedido del ascenso automático y la jubilación con el 100% del salario, la autoridad explicó que éstas no son viables.

"El reglamento de ascenso establece claramente que se debe rendir examen. Y sobre la jubilación al 100%, eso no es racional ni sostenible", sostuvo la autoridad.