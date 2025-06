Aprueban 10 siglas, pero inhabilitan a 2.104 candidatos de 3.290 inscritos

Además de cinco partidos políticos y cinco alianzas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó a dos Naciones, Pueblos, Indígena Originario Campesinos para participar en circunscripciones especiales en las elecciones del 17 de agosto.



Una de actividades más importantes del Calendario Electoral se cumplió el pasado viernes: la publicación por el Tribunal Supremo Electoral de las listas de candidatos a presidente, vicepresidente, senadores y diputados que fueron habilitados e inhabilitados tras la revisión de sus requisitos.



Entre las 10 organizaciones políticas se registraron en total a 3.290 candidatas y candidatos, de los cuales fueron inhabilitados 2.104 y 1.180 habilitados.



El presidente interno del TSE, Óscar Hassenteufel, dijo que los candidatos inhabilitados ya no pueden presentar sus descargos y deberán ser reemplazados por otros.



En los últimos días fue habilitado el binomio de Alianza Popular, conformado por Andrónico Rodríguez y Mariana Prado. En tanto, el economista Jaime Dunn no es candidato por ninguna de las agrupaciones políticas que participan en este proceso electoral, no se presentó porque le faltaba requisitos.