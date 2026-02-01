Ocho candidatos disputan la Gobernación de Cochabamba

Con miras a las elecciones subnacionales de 2026, Cochabamba comienza a perfilar el escenario político departamental con ocho candidaturas habilitadas por el Tribunal Departamental Electoral a la Gobernación, provenientes de diversas fuerzas políticas y con propuestas que abarcan desde la salud y la infraestructura, hasta la producción agrícola, la transparencia, el desarrollo regional y otras.

Alina Peralta



Una candidatura con perfil técnico es la de Ruth Alina Peralta Calvimontes, postulante del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI). Cirujana maxilofacial y odontóloga de 60 años, plantea una gestión enfocada en la salud pública como eje central. Entre sus propuestas se encuentra la descentralización de la atención médica y la conclusión de proyectos estratégicos como la Ciudadela de la Salud, además de impulsar la integración caminera como motor de desarrollo departamental.



Alejandro Mostajo



Alejandro Mostajo Rueda, por el Movimiento Tercer Sistema (MTS). Exdirigente de la Federación Universitaria Local (FUL) de la UMSS, Mostajo tuvo una activa participación en el movimiento estudiantil entre 2010 y 2016, periodo marcado por movilizaciones y conflictos.

Jhon Rioja



Por Nueva Generación Patriótica (NGP) compite Jhon Ariel Rioja Guzmán, abogado y capitán del Ejército. Con formación en derecho penal, constitucional y derechos humanos, Rioja propone una gestión enfocada en la lucha frontal contra la corrupción, el fortalecimiento del sistema de salud y la mejora de la infraestructura educativa, especialmente en áreas rurales. Entre sus planteamientos se incluyen la eliminación del botadero de K’ara K’ara, la creación de una universidad regional y la construcción de hospitales de tercer y cuarto nivel.

Juan Flores



Juan Roberth Flores Encinas, candidato por Libertad y República (Libre). El quillacolleño fue expresidente del Comité Cívico de Cochabamba y dirigente durante la denominada Guerra del Agua.

Rolando Morales



Otra candidatura es la de Wilfredo Rolando Morales Zeballos, por la alianza Patria Unidos. Administrador de empresas, con especialización en el sector agrícola, Morales radica en Cochabamba desde hace dos décadas y actualmente es presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba. Su propuesta se centra en fortalecer el sector agropecuario y agroindustrial, al que considera la principal vocación productiva del departamento.

Mario Severich



Mario Enrique Severich Bustamante, candidato de Soluciones con Todos. Ingeniero civil y exalcalde de Colcapirhua, Severich plantea como proyectos emblemáticos la construcción de un hospital de tercer nivel en Quillacollo y la creación de institutos tecnológicos descentralizados de la UMSS en las cinco regiones del departamento. Además, propone mejorar la red vial departamental, incluyendo una ruta de conexión con el Beni y una vía alterna hacia La Paz.

Sergio Rodríguez



Por APB–Súmate postula Sergio Oliver Rodríguez Mercado, ingeniero civil con experiencia en la gestión pública y privada. Su plan incluye la ejecución de cuatro megaobras, entre ellas un teleférico, terminales de buses y plantas de tratamiento de residuos y producción de leche, además de la creación de empresas con participación privada. Rodríguez plantea también la recuperación integral del río Rocha y la construcción de una Ciudadela de la Salud en el eje metropolitano.

Esther Soria



Esther Soria Gonzales, candidata por Unidos, retorna al escenario político tras haber sido gobernadora interina entre 2019 y 2021, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en Cochabamba. Contadora pública, con formación en planificación y gestión de proyectos de inversión pública, Soria propone un plan de gobierno estructurado en cinco ejes estratégicos que abarcan desarrollo económico y productivo, recursos hídricos y medio ambiente, infraestructura vial, desarrollo humano, salud y educación. y turismo.



Con este abanico de candidaturas, cochabamba ingresa a una etapa decisiva del proceso electoral, en donde las propuestas, trayectorias y capacidades de hacer una buena gestión serán claves para capar la atención y el respaldo de la población en las urnas.