Tarea del próximo Gobernador: articular un plan serio de desarrollo departamental

Cochabamba enfrenta desde hace varios años desafíos estructurales que las autoridades departamentales no logran resolver y que condicionan el desarrollo social, económico y ambiental de la región.



El próximo 22 de marzo se realizarán las elecciones subnacionales en todo el país y en Cochabamba ocho candidatos habilitados por el Tribunal Electoral Departamental pugnan por el cargo de Gobernador.



Según las competencias que la Constitución Política del Estado y la Ley de Autonomías otorgan a la Gobernación colocan a la futura autoridad departamental en una posición clave para el desarrollo económico, social, ambiental y territorial.



Las futuras autoridades están llamadas a elaborar un plan de desarrollo departamental y articular planes intermunicipales, sin embargo, Cochabamba sólo ha tenido planes fragmentados, desactualizados o desconectados de la realidad territorial.



Un diagnóstico elaborado por expertos, concluye que el departamento enfrenta hoy problemas como crecimiento urbano desordenado, presión sobre recursos naturales, desigualdad profunda entre regiones y economías locales estancadas fuera del eje metropolitano.



Y para solucionar estos problemas es necesario articular un plan metropolitano, especialmente para el eje Cercado–Quillacollo–Sacaba–Colcapirhua–Tiquipaya.



Además de coordinar planes productivos diferenciados para el trópico, cono sur, valle alto y valle bajo e incorporar criterios de resiliencia climática, seguridad hídrica y gestión de riesgos.



Entre los problemas más recurrentes que enfrenta la región y que el próximo Gobernador y asambleístas que resulten elegidos deben resolver están:

Agua y servicios



Déficit en servicios básicos y gestión del agua. El acceso equitativo y sostenible al agua potable y al saneamiento sigue siendo un problema estructural, en especial en áreas periurbanas y zonas rurales, con impactos directos en la salud pública y la productividad agrícola.



El tema del agua se ha convertido en un tema conflictivo para la región y la Gobernación puede intervenir para plantear soluciones en coordinación con el nivel central y los municipio para solucionar el déficit de agua potable en zonas urbanas y periurbanas, sistemas de saneamiento colapsados y contaminación de ríos y acuíferos.

Desarrollo



Desarrollo económico y empleo. A pesar de ser un centro económico significativo, Cochabamba enfrenta altos niveles de economía informal, dificultades para atraer inversión productiva sostenible y falta de diversificación económica que promueva empleos dignos y perdurables.

Ecología



Gestión ambiental y territorios protegidos. El departamento alberga áreas ecológicamente sensibles, como el Parque Nacional Carrasco, amenazadas por la deforestación, la expansión agrícola no regulada y otros factores, lo cual exige políticas ambientales más rigurosas y planes de un mejor uso del suelo.



Brechas



Desigualdades y brechas territoriales. Las brechas entre el área metropolitana de Cochabamba y las provincias rurales se traducen en desigualdades en acceso a servicios, educación, salud y oportunidades económicas, lo que alimenta flujos de migración interna y tensiones sociales.

Patrimonio



Otro de los problemas que tiene pendiente de resolver el departamento de Cochabamba la ausencia de un plan para promocionar, custodiar y aprovechar de manera sostenible su enorme patrimonio cultural, histórico y natural.



Es común el reclamo a la Gobernación de instituciones ligadas a la preservación del patrimonio y de áreas naturales por los sitios históricos abandonados y sin aprovechamiento del potencial turístico subexplotado.

Vías



Infraestructura y movilidad. Cochabamba, como nodo central del país, enfrenta problemas de infraestructura vial, interprovincial y de transporte eficiente, lo que golpea la competitividad económica y la conectividad de las provincias con el centro urbano. Esto se combina con deficiencias en transporte público y planificación urbana sostenible



La planificación del transporte interprovincial y la vialidad departamental es fundamental para la integración económica y social. Sin embargo, Cochabamba enfrenta caminos deteriorados, falta de mantenimiento preventivo, desconexión entre regiones productivas y mercados y transporte público interprovincial desordenado.



En el tema del transporte, para solucionar los problemas, recomienda priorizar el mantenimiento vial sobre obras simbólicas; mejorar la conectividad entre regiones rurales y centros urbanos; planificar transporte interprovincial con criterios técnicos y de seguridad e integrar la vialidad con el desarrollo productivo a través de alternativas amigables con el medio ambiente en Cochabamba.