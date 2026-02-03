De 26.000 inhabilitados reemplazaron a 1.300; plazo vence el jueves, según TSE

De 26.000 candidatos inhabilitados hasta el fin de semana los partidos y agrupaciones políticas sustituyeron a 1.300 cuando el plazo vence este 5 de febrero, informó ayer Gustavo Ávila, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Ávila indicó que esperarán hasta este jueves para tener un reporte completo de las organizaciones que realicen los cambios en sus postulantes.

Añadió que, a esas 1.300 sustituciones, deben sumarse los 500 “ciudadanos que han sido habilitados por el tema de la apelación”.

Sin embargo, Ávila manifestó que esas sustituciones pueden ir en aumento y que, para ello, esperarán hasta el 5 de febrero para tener el reporte completo de la cantidad de sustituciones.

“Vamos a esperar el reporte del cinco de febrero para dar un comunicado oficial, teniendo en cuenta que esas sustituciones, porque en Bolivia, en realidad, y es la característica de todos los procesos electorales, hasta la última hora se inscriben candidatos; recordarán que en el día ocho de la noche se inscribieron más de doce mil candidaturas en todo Bolivia. Entonces, vamos a esperar al cinco de febrero para dar una luz”, aseveró el presidente del TSE.

El periodo de sustitución de candidaturas comenzó el 12 de enero, decisión que se asumió en una Sala Plena del nuevo TSE.

“Exhortamos a las organizaciones y alianzas políticas a actuar con responsabilidad y ejecutar las sustituciones dentro de los plazos establecidos”, indicó Ávila ,

Consultado sobre aquellas alianzas inhabilitadas que buscan seguir en carrera, la autoridad ratificó que tanto Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) perdieron su personería jurídica y no podrán participar en las subnacionales. Apuntó que el Órgano Electoral no dará un paso atrás al respecto.

Delito

“No nos pidan que cometamos un delito porque no lo vamos a hacer; la Constitución y la ley va a marcar nuestro trabajo y debería marcar el trabajo de todas las autoridades. Las reglas de juego en este proceso electoral han sido aprobadas marcadas hace bastante tiempo atrás”, remarcó.

Ávila explicó que la pérdida de la personería jurídica se dio en la gestión pasada, al no alcanzar el 3% de votación en las elecciones generales, y desde ese momento el TSE inició el trámite de cancelación. Acotó que el procedimiento se demoró por las acciones interpuestas por las organizaciones aludidas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).