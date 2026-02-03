Perfilan visita del presidente ejecutivo de CAF a Bolivia para fines de febrero

El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, tiene prevista su llegada a Bolivia a fines de febrero para sostener un encuentro con el presidente de Bolivia Rodrigo Paz y anunciar proyectos de cooperación para el país.

La representante de CAF en Bolivia, Jeannette Sánchez Zurita, informó que, durante la reciente visita del mandatario boliviano a Panamá, en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, se acordó la visita.

"Se ha comprometido la venida de nuestro presidente para la semana del 23 de febrero, donde aspiramos que se concreten ciertos anuncios que se esperaban dar en el foro, pero los presidentes han privilegiado hacerlo cuando venga al país", afirmó Sánchez Zurita en entrevista con Erbol.

Durante este encuentro se prevé abordar "temas concretos", más allá de los discursos o de los ofrecimientos de apoyo realizados en semanas anteriores.

La representante de CAF recordó que, en meses recientes, el organismo aprobó un préstamo de $us 550 millones para "liquidez en apoyo a la gestión económica", sancionado por la Cámara de Senadores el 18 de diciembre de 2025.

Asimismo, indicó que CAF comprometió un programa de cooperación de $us 3.100 millones en un plazo de cinco años para Bolivia, destinado a proyectos de desarrollo y fortalecimiento económico.