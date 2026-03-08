Reutilizan los neumáticos en desuso para la cosecha y trabajos en el campo

08/03/2026
“En el campo no se pueden utilizar zapatos deportivos o calzados, porque entra la tierra y lastima los pies al caminar, por eso es mejor usar wiskus a la hora de cosechar o sembrar papa”, explicaba Eulogio Huanca, mientras preguntaba por el precio de un par de abarcas a la venta en la Feria 16 de Julio de El Alto.

“¿A cuánto está, pues?”, exclamó mientras revisó el estado de los wiskus, “A 40 bolivianos, el par”, contestó una vendedora quien ofrecía otros artículos de goma. Las abarcas son muy buscadas en esta temporada, porque comienza la época de cosecha en el campo, por lo que las personas prefieren llevar puestas estas zapatillas rudimentarias que están fabricadas con llantas en desuso.  “No se hacen daño ni en la lluvia, por eso es mejor utilizarlas”, reiteró Huanca, quien también dijo que llevan correas que están elaboradas con goma de llantas porque son duraderas y sostienen mejor los productos a la hora de trasladar las cargas de papa de un lugar a otro. Las ferias 16 de Julio, San Luis y Pacajes son los lugares donde se encuentran estos artículos de caucho.

“Nosotros compramos las llantas en desuso, que botaban hasta hace unos 30 años, pero ahora todo se compra. Luego tenemos un molde para la planta y se corta, después se hace unas tiras que se cruzan y se sostienen con clavos”, indicó  Leonardo Acarapi, quien ofrece wiskus de todo tipo y para todas las tallas. En la Feria de Ramos también se ofertan estos artículos que sirven para la cosecha y siembra principalmente en el altiplano y los valles. En el mismo sector de la avenida Alfonso Ugarte, de la feria 16 de Julio, se encuentran las bateas de goma elaboradas de llantas, que son adquiridas mayormente por los campesinos, porque las emplean lavar los productos cosechados.

El precio varía según el tamaño y calidad de las bateas, sin embargo, se las puede encontrar desde 30 hasta 120 bolivianos, que cuestan las más grandes, “también llevan para lavar ropa, no se deterioran porque son de goma, no se rompen ni se gastan”, complementó otra vendedoras de la Feria de “la 16”. Sin bien en el agro, las llantas en desuso se reciclan para elaborarr una serie de artículos que sirven para la cosecha y siembra, en las ciudades se les da otro tipo de usos que van desde la elaboración de muros de contención, jardineras en plazas, señalización peatonal y hasta columpios en parques infantiles.

La Paz no es la única ciudad donde se reutilizan los neumáticos de vehículos sino también en Oruro y Potosí, hasta en Santa Cruz, como  macetas.

El hombre que  da otra ‘vida’ a las llantas. Después de la pandemia, el alteño Rayner Rojas descubrió una otra vocación al dar una nueva utilidad a las llantas para convertirlas en obras de arte, pues se dedica a elaborar todo tipo de productos con llantas recicladas. Entre sus trabajos se cuentan macetas, muebles y juguetes. 

