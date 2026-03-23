El Gobierno buscará a los líderes políticos para acordar el 50-50

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció ayer que, tras las elecciones subnacionales, el Gobierno iniciará contactos con líderes políticos con representación parlamentaria para impulsar una agenda legislativa orientada al desarrollo productivo del país en el mediano y largo plazo, según reporte de Erbol.

“Esto se lo va a trabajar con absoluta apertura democrática y participación ciudadana y parte de ello es el proyecto de 50/50, en el cual obviamente hay una serie de atribuciones, de responsabilidades y de competencias de la mano de lo que es la distribución de los recursos a las regiones”, manifestó.

La autoridad explicó que, además del paquete de leyes, existe la necesidad de avanzar en la reinstitucionalización del país, fortaleciendo las instituciones y analizando las designaciones que deben realizarse a través de la Asamblea Legislativa.

“Necesitamos inversiones y las inversiones solo van a llegar con seguridad jurídica, y la seguridad jurídica la dan estas leyes sectoriales y también las designaciones de las autoridades y la reinstitucionalización del Estado”, sostuvo.

En ese marco, adelantó que se prevé una fase de socialización que incluirá a la Asamblea, sectores sociales, talleres y mesas de trabajo, con el objetivo de construir consensos en torno a las normas.

En la misma línea, el presidente Rodrigo Paz anunció desde Tarija que, a partir de este lunes, su gobierno abrirá un espacio de coordinación con las autoridades electas.

El mandatario precisó que su agenda de reformas estructurales incluye proyectos como una nueva ley de minería, una ley de evaporíticos y una nueva normativa educativa.