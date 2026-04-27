Productores elevan en 22% el precio de la leche cruda, tras desregulación del Gobierno

El presidente de la Asociación de Criadores de Razas Holstein de Bolivia (Acrhobol), Mario Mercado, informó a Urgente.bo que el precio de la leche cruda incrementó en un 22,2%, luego de que el Gobierno determinara la desregularización del precio.

"El precio que se paga productores en Bolivia está alrededor de cinco bolivianos con 50 centavos, eso con más los bonos de calidad", dijo Mercado.

El presidente explicó que, antes de la desregularización, los productores recibían alrededor de 4,50 bolivianos por litro. "Es un precio totalmente insostenible para el productor lechero porque todo lo demás en los costos de producción había subido", afirmó.

En ese sentido, el productor indicó que incrementó el precio de los granos y también del combustible, luego de que el Ejecutivo levantara la subvención a los carburantes. Asimismo, señaló que los derivados de la soya también aumentaron su precio.

En esa línea, Mercado afirmó que incluso con el costo actual no se alcanzó la sostenibilidad para el sector. "Muchas granjas se han cerrado, se van a seguir cerrando si no llegamos a tener un precio que realmente garantice algo de sostenibilidad en la actividad", aseveró.

Por último, el productor sostuvo que los precios de la leche no podían seguir regulados, cuantos todos los demás productos no lo están. "Ahora tenemos que llegar en una economía de libre mercado, libre oferta y demanda, a buscar esa sostenibilidad que en este momento no la estamos teniendo", concluyó.



