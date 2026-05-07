Los choferes suspenden bloqueo, pero presionan campesinos, COB y maestros

El Gobierno y la Confederación Sindical de los Choferes de Bolivia firmaron ayer un acuerdo que permite la suspensión del paro y el bloqueo de vías del sector del transporte.

Lucio Gómez, dirigente de los choferes, afirmó que el acuerdo contempla el compromiso del Gobierno de abastecer el combustible en todo el país, especialmente el diésel, para que se acaben las filas en los surtidores.

Por su lado, los choferes suspenden las medidas de presión como paros y bloqueos, pero advierten que si el Gobierno no cumple su compromiso, en una semana retomarán las medidas de presión, está vez el paro será por 48 horas.

Sin embargo, otros sectores están en estado de apronte y ejercen presión por sus demandas, entre estos están la Central Obrera Boliviana (COB), el Magisterio, los campesinos del norte paceño, los marchistas del Pando y Beni.

Si bien el foco del conflicto está en la ciudad de La Paz, ayer un grupo de campesinos el trópico de Cochabamba salieron en marcha por el centro de la ciudad apoyando las demandas de los sectores en conflicto.

En la reunión con los transportistas, las autoridades de Gobierno se comprometieron a garantizar la buena calidad del combustible y que se acabe la distribución del combustible “basura”.

Con ese fin, se decidió que la calidad de la gasolina será fiscalizada por un equipo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) como “ente neutral, según especificó el también dirigente de los choferes, Edson Valdez.

También acordaron que el Gobierno se compromete a agilizar la adquisición de cilindros que permitan que los autos funcionen con GNV en lugar de gasolina.

“Si no se cumple esta semana, nos vamos a ver nuevamente en las calles (...) Vamos a retomar lo que es el paro escalonado, hemos empezado con 24 horas, viene de 48 horas, 72 horas hasta llegar a ser indefinido”, recalcó Gómez.

Gasificados

La Central Obrera Boliviana (COB) marchó en la ciudad de La Paz - en compañía del Magisterio-, fue gasificada en alrededores de la Plaza Murillo y terminó realizando la “toma simbólica” del Ministerio de Trabajo.

Los maestros

En tanto, la marcha del sector del magisterio, que buscaba entrar por la fuerza a la plaza Murillo, también fue gasificada por la Policía.

Los maestros, que se movilizan en el marco de las acciones de protesta impulsadas por la COB, denunciaron que la fuerza de seguridad emprendió una represión en su contra.

Los maestros se movilizan en busca de un incremento salarial a su sector, entre otros temas. El pliego de la COB exige el aumento del 20% al salario; sin embargo, el Gobierno descartó el incremento con el argumento de que el salario mínimo ya se subió en un 20% en enero pasado.