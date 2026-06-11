Juicio por asonada militar se inicia el 23 de junio

El juicio oral por la asonada militar de 2024 ha sido fijado para el 23 y 24 de junio, de manera presencial en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde el exgeneral Juan José Zúñiga y sus colaboradores estarán en el banquillo de los acusados

La información fue proporcionada por el abogado Roger Valverde, patrocinante de dos de los acusados, quien destacó que se haya convocado el juicio para dos jornadas seguidas, para agilizar el proceso.

En este caso se enjuicia a los imputados por la presunta comisión de los delitos de terrorismo y otros, debido a los hechos del 26 de junio de 2024, cuando Zúñiga encabezó un movimiento militar que fue tachado como intento de “golpe de Estado” contra el entonces Gobierno de Luis Arce.

La Fiscalía acusó formalmente a Zúñiga y otras 21 personas, por el movimiento militar y cómplices que presuntamente tenían el objetivo de “tomar el poder”.

El abogado Valverde señaló que ni siquiera debería abrirse un proceso por este caso, pero de todas maneras comprobará que sus defendidos no tienen responsabilidad, puesto que eran subordinados y obedecían órdenes de los jefes castrenses.

“Las autoridades del Ejército, los comandantes de aquel entonces serán los que tendrán que explicar cuál ha sido el motivo para sacar a las Fuerzas Armadas hasta la Plaza Murillo”, acotó.