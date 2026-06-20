Tuto dice que "el Legislativo debe aprobar" el Estado de excepción y cuestiona al Gobierno por la "demora"

El expresidente Jorge Tuto Quiroga se manifestó sobre el Estado de excepción, que rige en todo el territorio nacional, y sostuvo que el Legislativo debe aprobar esta medida dispuesta por el presidente Rodrigo Paz.

"Como líder de Libre tengo una posición unívoca y clara: el Legislativo debe aprobar esta disposición del Ejecutivo, porque la libertad de millones vale más que los bloqueos de unos miles", escribió en las redes sociales.

Además, indicó que el vicepresidente Edmand Lara debe convocar en el plazo establecido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que la sesión parlamentaria trate el Estado de excepción.

Sin embargo, Quiroga cuestionó: "¿Por qué se demoró tanto en tomar la medida? ¿Está bien preparado el operativo logístico? ¿Se tiene suficiente material disuasivo? ¿Se cuenta con Inteligencia para proteger nuestros efectivos y no repetir el fiasco de San Julián, o de las caravanas humanitarias?".

Aún así, aseguró que como bancada optaron por respaldar la medida más allá de los cuestionamientos, "porque defender a nuestros ciudadanos está encima de nuestro rol opositor".

El expresidente también se refirió al líder cocalero Evo Morales, señalando que "está más desesperado que nunca", debido políticas internacionales que no favorecen a figuras vinculadas a políticas de izquierda.

En horas de la madrugada del día 51 de conflictos sociales, el presidente Rodrigo Paz dictó Estado de excepción en todo el territorio nacional, ordenando operativos para la liberación de carreteras.

"Hemos tomado la decisión de declarar el Estado de excepción en todo el territorio nacional", sostuvo el presidente en su mensaje difundido la madrugada de este sábado.