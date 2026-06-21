Acuerdo entre Gobierno y COB precedió al estado de excepción

El Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron el viernes una amplia agenda de trabajo destinada a consolidar la pacificación del país, atender demandas sociales y económicas de distintos sectores y avanzar en medidas orientadas a la recuperación de la actividad productiva tras siete semanas de bloqueos.

El acuerdo, denominado “Puntos de acuerdo al planteamiento para la pacificación y la recuperación del país entre el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana”, establece compromisos conjuntos en materia económica, laboral, social e institucional, con el objetivo de restablecer la normalidad, garantizar el abastecimiento de productos, combustibles y generar condiciones para la reactivación económica.

Entre los principales puntos consensuados figura la conformación de mesas técnicas de trabajo para dar seguimiento a las demandas planteadas por la organización matriz de los trabajadores, además de mecanismos de coordinación permanente entre el Gobierno y la COB para evaluar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

La agenda incluye acciones para fortalecer la estabilidad económica, proteger el poder adquisitivo de la población y promover medidas que contribuyan a preservar el empleo y la actividad productiva.

Además, ambas partes coincidieron en la necesidad de avanzar en una etapa de reconciliación y diálogo, dejando atrás los escenarios de confrontación.

El documento señala que la partes acordaron que los compromisos serán ejecutados y evaluados mediante una agenda de trabajo conjunta, con plazos definidos y mecanismos de seguimiento.