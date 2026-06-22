Bolivia pondera la adhesión de Paraguay al “Compromiso Regional de Santiago”

Bolivia ponderó este lunes la decisión de Paraguay de sumarse al “Compromiso Regional de Santiago”, un proyecto que busca fortalecer la cooperación regional frente a delitos vinculados al narcotráfico, extorsión, sicariato y financiamiento criminal.

“Bolivia saluda la decisión de la República del Paraguay de adherirse al Compromiso Regional de Santiago, una iniciativa orientada a fortalecer la cooperación regional frente a la delincuencia organizada transnacional”, señala la Cancillería boliviana en sus redes sociales.

La incorporación del vecino país se concretó en el marco de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se desarrolla en la Ciudad de Panamá y participa el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo.

“En el marco de la 56ª Asamblea General de la OEA, los países

participantes reafirmaron la importancia de una respuesta coordinada, sostenida y respetuosa de la soberanía de los Estados, para proteger la seguridad, la estabilidad institucional y el bienestar de nuestros pueblos”, añade la Cancillería.

El “Compromiso Regional de Santiago” se concretó el 28 de mayo con la adhesión inicial de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile.

El proyecto contempla la creación de un grupo de trabajo y un plan de acción conjunto, coordinación técnica y operativa entre los países, intercambio de información y propuestas en materia de seguridad, inteligencia financiera y control fronterizo.