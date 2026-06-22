Tenso cruce en X: Evo lanza acusaciones contra Marinkovic y este le recuerda sus procesos y el daño de “sus bloqueos”

El expresidente Evo Morales y el senador de la alianza Libre, Branko Marinkovic, protagonizaron este lunes un tenso cruce en la red social X (antes Twitter), según un reporte de Unitel.

El líder de los caleros cuestionó el destino de los réditos del también empresario y este le recordó las denuncias y las consecuencias que dejan los bloqueos que impulsa desde el trópico.

“Muchos de nuestros compatriotas en el exterior trabajan de sol a sol para buscar días mejores, envían remesas a sus familias y aportan a la economía nacional, aun en la distancia nunca abandonan a su patria”, señaló el también líder de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba en una publicación en su cuenta de X.

“En cambio, algunos empresarios, como Branko Marinkovic, aprovechan las ventajas que ofrece el país, pero llevan su dinero a paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos”, afirmó sin presentar pruebas.

En criterio del expresidente, “ese tipo de empresarios no tiene compromiso con la patria, sino con la plata; no hacen política para el pueblo, sino para su bolsillo.

En otro mensaje en X, Marinkovic respondió a Morales y puso en duda su conocimiento sobre el trabajo. Consideró es “un tipo que nunca trabajó”.

“Nunca emprendió, nunca invirtió, nunca produjo y nunca generó una sola fuente de empleo. Usted, lo único que conoce es el sindicalismo, los bloqueos y el abuso político”, señaló el legislador.

“Tampoco me puede dar lecciones de moral un degenerado, que ha estado rodeado de graves denuncias que avergonzaron al país ante el mundo”, sostuvo.

Marinkovic además afirmó que Morales “despilfarró la mayor bonanza económica de nuestra historia, fue parte del robo histórico de millones de dólares de los bolivianos y hoy vuelve a hacer lo único que sabe hacer como sindicatero: bloquear carreteras, destruir la economía, perjudicar a millones de trabajadores y productores e intentar tumbar a un gobierno electo democráticamente”.