Diputado de Libre espera convencer a Tuto para que acepte nacionalización de "chutos"

El diputado de la alianza Libre, Armin Lluta, insiste con promover la nacionalización de vehículos indocumentados y ahora pretende convencer al líder partidario Jorge Tuto Quiroga que de acepte la iniciativa.

La declaración surge después de que Quiroga manifestó que rechaza la nacionalización de "chutos", porque sería legalizar el crimen.

"Voy a hablar con Tuto Quiroga, esperamos que él comprenda , pueda apoyarnos, desde Libre, esperamos convencerle", manifestó Lluta, quien es representante de los Yungas.

Lluta reconoció que Tuto es el jefe del partido, pero "no conoce la realidad del campesino, cómo se vive allá en las áreas rurales".

Aseguró que su posición es social y no política. Por ejemplo, señaló que los vehículos indocumentados carecen de seguro obligatorio, lo cual genera problemas graves económicos para las personas afectadas por eventuales accidentes.

Dijo que, si Tuto Quiroga no quiere apoyar, que diga "cuál es la solución que se va a dar a este problema, porque los autos indocumentados están en Bolivia y no se van a ir".

Señaló que los vehículos indocumentados cargan gasolina ni pagan impuesto, mientras transitan libremente. "Por lo tanto, ¿cuál es la solución? No debemos plantearnos solución. Una de las soluciones que hemos planteado es que puedan nacionalizarse y pagar con los impuestos correspondientes", añadió.