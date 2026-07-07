Diputado de Libre espera convencer a Tuto para que acepte nacionalización de "chutos"

País
ERBOL
Publicado el 07/07/2026 a las 11h12
ESCUCHA LA NOTICIA

El diputado de la alianza Libre, Armin Lluta, insiste con promover la nacionalización de vehículos indocumentados y ahora pretende convencer al líder partidario Jorge Tuto Quiroga que de acepte la iniciativa.

La declaración surge después de que Quiroga manifestó que rechaza la nacionalización de "chutos", porque sería legalizar el crimen.

"Voy a hablar con Tuto Quiroga, esperamos que él comprenda , pueda apoyarnos, desde Libre, esperamos convencerle", manifestó Lluta, quien es representante de los Yungas.

Lluta reconoció que Tuto es el jefe del partido, pero "no conoce la realidad del campesino, cómo se vive allá en las áreas rurales".

Aseguró que su posición es social y no política. Por ejemplo, señaló que los vehículos indocumentados carecen de seguro obligatorio, lo cual genera problemas graves económicos para las personas afectadas por eventuales accidentes.

Dijo que, si Tuto Quiroga no quiere apoyar, que diga "cuál es la solución que se va a dar a este problema, porque los autos indocumentados están en Bolivia y no se van a ir".

Señaló que los vehículos indocumentados cargan gasolina ni pagan impuesto, mientras transitan libremente. "Por lo tanto, ¿cuál es la solución? No debemos plantearnos solución. Una de las soluciones que hemos planteado es que puedan nacionalizarse y pagar con los impuestos correspondientes", añadió.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Invitación pública
2
Hoy es el Día Internacional del Cóndor Andino: así vive el rey de los cielos
3
Nuevo ataque ruso a Kiev deja al menos 22 muertos y 90 heridos
4
"Dígannos la verdad": Choferes dan 48 horas al Gobierno para reunirse por la falta de combustibles
5
Legislativo va a receso por 15 días y deja pendiente debate del PGE en el Senado

Lo más compartido

1
Plantean una mesa técnica para evitar alza del agua y migración de categoría
2
Bolivia tiene 80% de “minerales críticos” que se demandan en el mundo
3
Defensor alerta que el encarecimiento de los alimentos compromete el derecho a la alimentación
4
Refaccionarán 161 escuelas en la vacación de invierno en Cercado
5
Imputan a Salazar y piden 6 meses de preventiva; Oviedo va tras Evo Morales

Más en País

07/07/2026
Ocho meses de gestión: Aseguran que Paz no resolvió problemas principales y ven "prematura pérdida de confianza"
A ocho meses de la gestión del Gobierno de Rodrigo Paz, representantes de distintos sectores hicieron una evaluación crítica sostuvieron que el Ejecutivo...
Ver más
07/07/2026
Comandante revela que bolivianos abatidos en Brasil pertenecerían al PCC
El comandante departamental de la Policía, David Gomez confirmó que, de acuerdo con la información preliminar intercambiada con las autoridades brasileñas, los...
Ver más
Durante los más de 50 días de bloqueos en el país, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora denunció que además del daño a las carreteras, los bloqueadores destrozaron la señalización,...
Ver más
07/07/2026
Bloqueadores destrozaron la señalización, elementos de seguridad y obras de drenaje en las carreteras
Con detención preventiva por seis meses fue enviado ayer el ejecutivo de la Federación de Campesino Túpac Katari de  La Paz.
Ver más
07/07/2026
Envían a Chonchocoro por 6 meses a Vicente Salazar por bloquear vías
La Asamblea Legislativa Plurinacional declaró receso desde ayer hasta el 20 de julio y dejó pendiente el debate y aprobación, en la Cámara de Senadores, de la Ley del Presupuesto General del Estado...
Ver más
07/07/2026
Legislativo va a receso por 15 días y deja pendiente debate del PGE en el Senado
La justicia dispuso este lunes la detención preventiva del dirigente campesino de la Federación Túpac Katari, Vicente Salazar, por su participación en los bloqueos de 50 días que afectaron al país,...
Ver más
06/07/2026
Dictan seis meses de detención para Vicente Salazar, uno de los líderes de los bloqueos
En Portada
07/07/2026 Economía
Empresarios: Cochabamba supera el promedio nacional de inflación
La inflación volvió a ubicarse como uno de los principales factores de presión para la economía nacional y regional.
vista
07/07/2026 Fútbol
¡Épica remontada mundialista! Argentina reacciona a tiempo, vence 3-2 a Egipto y avanza a cuartos
Argentina remontó un 0-2 en contra frente a Egipto para ganar 3-2 en un dramático partido de octavos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel...
vista
07/07/2026 País
Comandante revela que bolivianos abatidos en Brasil pertenecerían al PCC
El comandante departamental de la Policía, David Gomez confirmó que, de acuerdo con la información preliminar intercambiada con las autoridades brasileñas, los...
vista
07/07/2026 País
Diputado de Libre espera convencer a Tuto para que acepte nacionalización de "chutos"
El diputado de la alianza Libre, Armin Lluta, insiste con promover la nacionalización de vehículos indocumentados y ahora pretende convencer al líder...
vista
07/07/2026 Economía
"Dígannos la verdad": Choferes dan 48 horas al Gobierno para reunirse por la falta de combustibles
La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia dio un plazo de 48 horas al Gobierno para instalar una reunión con el ministro de Hidrocarburos y el...
vista
07/07/2026 País
Ocho meses de gestión: Aseguran que Paz no resolvió problemas principales y ven "prematura pérdida de confianza"
A ocho meses de la gestión del Gobierno de Rodrigo Paz, representantes de distintos sectores hicieron una evaluación crítica sostuvieron que el Ejecutivo...
vista
Actualidad
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, expresó este martes su preocupación por la reciente designación de una...
Ver más
07/07/2026 Cochabamba
Loza se pronuncia sobre designación de Matkovic en ENDE Valle Hermoso
La inflación volvió a ubicarse como uno de los principales factores de presión para la economía nacional y regional.
Ver más
07/07/2026 Economía
Empresarios: Cochabamba supera el promedio nacional de inflación
La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia dio un plazo de 48 horas al Gobierno para instalar una reunión con el...
Ver más
07/07/2026 Economía
"Dígannos la verdad": Choferes dan 48 horas al Gobierno para reunirse por la falta de combustibles
A ocho meses de la gestión del Gobierno de Rodrigo Paz, representantes de distintos sectores hicieron una evaluación...
Ver más
07/07/2026 País
Ocho meses de gestión: Aseguran que Paz no resolvió problemas principales y ven "prematura pérdida de confianza"
Deportes
Argentina remontó un 0-2 en contra frente a Egipto para ganar 3-2 en un dramático partido de octavos de final del...
Ver más
07/07/2026 Fútbol
¡Épica remontada mundialista! Argentina reacciona a tiempo, vence 3-2 a Egipto y avanza a cuartos
Con una transición rápida y efectiva, Mostafa Zico firmó el segundo tanto para el conjunto africano. Los 'Faraones'...
Ver más
07/07/2026 Fútbol
Egipto estira la ventaja ante Argentina con un contragolpe letal de Zico (0-2)
Los de Rudi Garcia alcanzaron así, por tercera vez en su historia –tras las ediciones de México'86 y Brasil 2014–, la...
Ver más
06/07/2026 Fútbol Int.
Bélgica se cita con España entre la 'tormenta' Balogun
En uno de los encuentros más atractivos disputados en el Estadio Azteca, Inglaterra derrotó ayer 3-2 a México, y logró...
Ver más
06/07/2026 Fútbol Int.
Inglaterra deja a México en el camino y enfrentará en cuartos a Noruega
Tendencias
Cada 7 de julio se conmemora el Día Internacional del Cóndor Andino, una fecha dedicada a promover la conservación de...
Ver más
07/07/2026 Interesante
Hoy es el Día Internacional del Cóndor Andino: así vive el rey de los cielos
La senadora de Libre Carolina Giese denunció el biocidio de un mono araña hembra luego de ser golpeada hasta matarla...
Ver más
06/07/2026 Medio Ambiente
Denuncian biocidio a mono araña en Pando: "Tenía sus órganos deshechos"
La tensión quedó en claro en el reciente estreno de Toy Story 5 y el duelo entre los juguetes y la vida digital de los...
Ver más
03/07/2026 Tecnología
Tecnología versus juguetes: estudio revela qué cambió y qué no en la forma de jugar
Los potentes terremotos que afectaron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, dejando hasta ahora más de 1.400...
Ver más
01/07/2026 Interesante
Qué es el “doblete sísmico” que sacudió Venezuela y por qué provocó tanto daño
Doble Click
Una treintena de artistas plásticos exhiben desde ayer su destreza para pintar en óleo , acuarela y escultura en el...
Ver más
07/07/2026 Cultura
El “Salón de invierno” llega al Gíldaro Antezana
La Nobel de la Paz será homenajeada en la feria del libro Filgua 2026 mientras advierte que el crimen organizado y los...
Ver más
07/07/2026 Cultura
Rigoberta Menchú: “La lectura libera la mente. Un libro no se puede asesinar”
 Antes de que la ciudad despierte por completo, el aroma del pan recién horneado ya invade las calles. En miles de...
Ver más
06/07/2026 Cultura
Del horno al patrimonio: la historia de la marraqueta en su día
Lagrupación nacional “Jach’as el legado”, “El Festival de invierno 2026” destacan en la cartelera cultural de la semana...
Ver más
06/07/2026 Cultura
Semana 28: Una agenda cultural múltiple y amena