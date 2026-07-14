Salud reconoce deuda de Bs 500 millones y promete pagos progresivos a centros de hemodiálisis

El Gobierno recibió una deuda de Bs 500 millones por prestaciones de salud que incluye a pacientes renales, con cáncer y unidades de UCIN y UTIN, que atienden pacientes neonatales, y que los pagos se están realizando de forma progresiva desde noviembre de 2024, según un reporte de Unitel.

La información fue brindada por la directora administrativa del Ministerio de Salud, Carol Orozco, quien anunció un “pago progresivo” a los distintos centros para garantizar la atención.

“Hemos recibido un ministerio con 500.000.000 de deuda”, explicó Orozco, quien agregó que desde el momento que asumió el nuevo Gobierno se está atendiendo estas deudas millonarias y, a la fecha, “estamos terminando de cerrar el 2024 para que podamos continuar con el 2025”.

Representantes de enfermos renales denunciaron que hasta el momento ya son 10 meses que se les debe a diferentes centros de hemodiálisis, de forma escalonada lo que genera temor en este grupo pues se corre el riesgo de que los centros dejen de atender por falta de recursos para comprar insumos y medicamentos.

“Las últimas dos semanas hemos pagado cerca de Bs 19 millones, y estamos en revisión con Bs 13 millones, que se espera pagar esta semana”, señaló.

Sin embargo, preció que se han tenido inconvenientes para procesar los pagos pues en varias entidades privadas y públicas que prestan este servicio presentan de manera incorrecta la información, lo que “genera muchas observaciones y se devuelven a sus orígenes”.