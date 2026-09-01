Diésel: confirman bloqueos viales en 3 municipios cruceños

País
Unitel
Publicado el 01/09/2026 a las 21h36
ESCUCHA LA NOTICIA

Para este miércoles 2 de septiembre, se anunciaron bloqueos en los municipios de Yapacaní, San Julián y Cuatro Cañadas, en el departamento de Santa Cruz, en rechazo al Decreto Supremo 5676 que elimina la subvención del diésel a quienes consumen más de 120 litros por mes.

El bloqueo en Cuatro Cañadas es promovido por la Federación Sindical de Comunidades Interculturales de productores agropecuarios de este municipio. “Conforme (con) la resolución asumida por el sector, desde las 00:00 horas del miércoles 2 de septiembre de 2026 se desarrollará una medida de presión de 24 horas consistente en el bloqueo y cierre temporal de carreteras determinado por las organizaciones productivas”, indica el instructivo.

En San Julián, organizaciones sociales junto con el alcalde de este municipio, Carlos Vaca, tras un ampliado el pasado sábado, anunciaron una medida similar.

Los dirigentes denunciaron afectaciones a los pequeños productores en plena campaña de cosecha de invierno de girasol y sorgo y expusieron que uno de los principales cuestionamientos es el límite de 120 litros mensuales de combustible al precio subvencionado.

“Como autoridad también nos ponemos al lado del pueblo”, señaló el alcalde Vaca al confirmar el bloqueo, que se cumplirá por 24 horas.

En el municipio de Yapacaní, los interculturales anunciaron que también iniciarán un bloqueo en el puente que une Santa Cruz con Cochabamba, en rechazo al decreto del diésel.

Señalan que, tras un anterior diálogo con autoridades nacionales, otorgaron 48 horas para la abrogación de esa norma, plazo que concluyó sin respuesta favorable. Por ello, decidieron retomar las medidas de presión.

Por parte del Gobierno, el presidente Rodrigo Paz indicó que el decreto puede modificarse, pero no dejarse sin efecto.

Estas medidas de presión se anuncian en medio del Estado de excepción, que está vigente desde el 20 de junio, que prohíbe cualquier tipo de bloqueo o manifestación que perjudique el libre tránsito de personas en las carreteras.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Rusia lanzó ataque masivo contra Kiev y sus alrededores
2
BCB evalúa dejar de comprar oro del mercado interno y plantea convertir las reservas en dólares
3
Quillacollo celebrará sus 121 años con una serenata en el frontis del estadio municipal
4
Unión Europea incluye a Bolivia en lista de países de alto riesgo por "deficiencias" en prevención del lavado de dinero
5
Donald Trump advierte que va a golpear con fuerza a Irán

Lo más compartido

1
Quillacollo celebrará sus 121 años con una serenata en el frontis del estadio municipal
2
Unión Europea incluye a Bolivia en lista de países de alto riesgo por "deficiencias" en prevención del lavado de dinero
3
La Policía Boliviana tendrá nuevo Comandante General en las próximas horas
4
Los 7 efectos que sufre la piel al dormir menos de siete horas
5
Donald Trump advierte que va a golpear con fuerza a Irán

Más en País

01/09/2026
Zamora anuncia trabajo con sectores sobre el decreto del diésel
“Para no tener problemas con sectores sociales y otros, tenemos que sentarnos entre todos a tomar decisiones en conjunto, porque esta no es una decisión solo...
Ver más
01/09/2026
Quiroga promueve reforma parcial de la CPE
Está dispuesto a hablar del tema “con todos”, pero “sin show, y confía en lograr los 11 votos necesarios para que la ALP apruebe la ley necesaria.
Ver más
El nuevo comandante de la Policía Boliviana, coronel Adrián Álvarez Arizmendi , dijo ayer que la institución hará cumplir las disposiciones establecidas durante el estado de excepción, aunque señaló...
Ver más
01/09/2026
Paz posesiona a nuevo jefe policial, tras polémica gestión de Mirko Sokol
La Federación de San Julián, el transporte pesado, la Cámara Agropecuaria del Oriente y el Comité Cívico Cruceño, la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, las federaciones del ...
Ver más
01/09/2026
Sectores llaman a protestas pese al estado de excepción
Un movimiento sísmico se registró durante la madrugada de este martes en la provincia Ichilo, del departamento de Santa Cruz el cual tuvo una magnitud de 3,2.
Ver más
01/09/2026
Sismo de 3,2 sacude la provincia Ichilo de Santa Cruz la madrugada de este martes
Desde la Alianza Libre afirman que el expresidente Jorge Tuto Quiroga está presto para asistir a las reuniones a las que sea convocado por el presidente del Estado, Rodrigo Paz, acerca de reformas a...
Ver más
01/09/2026
Desde Libre afirman que Tuto asistirá a convocatorias de Paz sobre reforma a la CPE
En Portada
01/09/2026 País
Quiroga promueve reforma parcial de la CPE
Está dispuesto a hablar del tema “con todos”, pero “sin show, y confía en lograr los 11 votos necesarios para que la ALP apruebe la ley necesaria.
vista
01/09/2026 Mundo
Unión Europea incluye a Bolivia en lista de países de alto riesgo por "deficiencias" en prevención del lavado de dinero
La Unión Europea incorporó a Bolivia en la lista de países de alto riesgo por sus deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención del blanqueo de...
vista
01/09/2026 País
Desde Libre afirman que Tuto asistirá a convocatorias de Paz sobre reforma a la CPE
Desde la Alianza Libre afirman que el expresidente Jorge Tuto Quiroga está presto para asistir a las reuniones a las que sea convocado por el presidente del...
vista
01/09/2026 Economía
BCB evalúa dejar de comprar oro del mercado interno y plantea convertir las reservas en dólares
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, informó este martes que evalúan dejar de comprar oro del mercado interno y plantean convertir...
vista
01/09/2026 Seguridad
22 años de prisión para Pari por desfalco en el Banco Unión
Está encarcelado desde 2017 cuando se descubrió que se había apropiado de manera fraudulenta de una suma equivalente más de 5,5 millones de dólares, bs 37,6...
vista
01/09/2026 País
Senamhi advierte un "súper niño muy fuerte" para este trimestre con un aumento de calor de 1,8 en La Paz
El director general del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Kevin Campos, informó este martes que Bolivia atraviesa la etapa del "super...
vista
Actualidad
Los aplicarán desde medianoche de este martes, por 24 horas, en Yapacaní, San Julián y Cuatro Cañadas, rechazan pagar...
Ver más
01/09/2026 País
Diésel: confirman bloqueos viales en 3 municipios cruceños
“Para no tener problemas con sectores sociales y otros, tenemos que sentarnos entre todos a tomar decisiones en...
Ver más
01/09/2026 País
Zamora anuncia trabajo con sectores sobre el decreto del diésel
Está encarcelado desde 2017 cuando se descubrió que se había apropiado de manera fraudulenta de una suma equivalente...
Ver más
01/09/2026 Seguridad
22 años de prisión para Pari por desfalco en el Banco Unión
Se mantiene “el compromiso del Banco Central de Bolivia de aportar con todos esos dólares en efectivo para cumplir con...
Ver más
01/09/2026 Economía
BCB: hay dólares suficientes para devolver a ahorristas
Deportes
Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, decidió retirarse de la Selección Argentina,...
Ver más
01/09/2026 Fútbol
Adiós: Lionel Messi se retira de la Selección Argentina después de seis campeonatos mundiales
Bolívar dominó el clásico nacional con autoridad y golpeó primero en el estadio Hernando Siles. La velocidad de los...
Ver más
31/08/2026 Fútbol
Bolívar domina el clásico nacional y gana por goleada en el Siles
Su rendimiento no solo representa logros individuales, sino que evidencia su crecimiento en competencia, ganó y...
Ver más
31/08/2026 Multideportivo
Valeria Quispe será abanderada del país en Juegos Odesur Santa Fe 2026
Bolívar y The Strongest protagonizarán hoy domingo el clásico nacional a partir de las 17:15 en el estadio Hernando...
Ver más
30/08/2026 Fútbol
Bolívar y The Strongest, un clásico sin tregua
Tendencias
Amedida que aumenta la expectativa de vida, muchas personas atraviesan un momento de replanteo cuando se cumplen los...
Ver más
01/09/2026 Salud
Por qué encontrar un nuevo propósito, después de los 50 años es clave la salud
El lago Titicaca se deja recorrer de muchas maneras. A 177 kilómetros al noroeste de La Paz, en la Península Challapata...
Ver más
31/08/2026 Medio Ambiente
Aviturismo en Escoma: comunidades aymaras se unen para proteger el hábitat del zambullidor del Titicaca
Agosto está siendo un mes extraordinario para los aficionados a la astronomía. Después del espectacular eclipse solar...
Ver más
27/08/2026 Ciencia
En Bolivia el eclipse parcial de Luna será visible desde las 22:33 de hoy
Entre cañones, cavernas, formaciones rocosas y huellas que conservan la memoria de millones de años, el Parque Nacional...
Ver más
25/08/2026 Interesante
Hallan huellas de tortugas del Cretácico en Torotoro, el primer registro en Sudamérica
Doble Click
Con la obtención del trigésimo tercer galardón en el Festival Internacional de Cine de los Andes (FICA),en Cusco, Perú...
Ver más
01/09/2026 Cine
“La hija cóndor” se afianza como gran candidata a los premios Òscar y Goya
No es casualidad que corrientes ateas y creyentes confluyan más o menos en lo mismo cuando analizan las potenciales...
Ver más
31/08/2026 Cultura
La IA bajo la mirada de la Iglesia y la filosofía
El estreno de la película boliviana “Cielo” en los cines de Cochabamba y el concierto de Grillo Villegas conmemorando...
Ver más
31/08/2026 Cine
Cartelera: El filme boliviano “Cielo” se estrena en Cochabamba
Soy ruso y tomé la decisión más loca del año: ¡voy a bailar morenada en la fiesta de Urkupiña!". Con ese desafío,...
Ver más
30/08/2026 Vida
Nikita Kovalchuk, un ruso en Podcast Los Tiempos