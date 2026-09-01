Diésel: confirman bloqueos viales en 3 municipios cruceños

Para este miércoles 2 de septiembre, se anunciaron bloqueos en los municipios de Yapacaní, San Julián y Cuatro Cañadas, en el departamento de Santa Cruz, en rechazo al Decreto Supremo 5676 que elimina la subvención del diésel a quienes consumen más de 120 litros por mes.

El bloqueo en Cuatro Cañadas es promovido por la Federación Sindical de Comunidades Interculturales de productores agropecuarios de este municipio. “Conforme (con) la resolución asumida por el sector, desde las 00:00 horas del miércoles 2 de septiembre de 2026 se desarrollará una medida de presión de 24 horas consistente en el bloqueo y cierre temporal de carreteras determinado por las organizaciones productivas”, indica el instructivo.

En San Julián, organizaciones sociales junto con el alcalde de este municipio, Carlos Vaca, tras un ampliado el pasado sábado, anunciaron una medida similar.

Los dirigentes denunciaron afectaciones a los pequeños productores en plena campaña de cosecha de invierno de girasol y sorgo y expusieron que uno de los principales cuestionamientos es el límite de 120 litros mensuales de combustible al precio subvencionado.

“Como autoridad también nos ponemos al lado del pueblo”, señaló el alcalde Vaca al confirmar el bloqueo, que se cumplirá por 24 horas.

En el municipio de Yapacaní, los interculturales anunciaron que también iniciarán un bloqueo en el puente que une Santa Cruz con Cochabamba, en rechazo al decreto del diésel.

Señalan que, tras un anterior diálogo con autoridades nacionales, otorgaron 48 horas para la abrogación de esa norma, plazo que concluyó sin respuesta favorable. Por ello, decidieron retomar las medidas de presión.

Por parte del Gobierno, el presidente Rodrigo Paz indicó que el decreto puede modificarse, pero no dejarse sin efecto.

Estas medidas de presión se anuncian en medio del Estado de excepción, que está vigente desde el 20 de junio, que prohíbe cualquier tipo de bloqueo o manifestación que perjudique el libre tránsito de personas en las carreteras.