Comisión del Senado descarta tráfico de cocaína en madera

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ERBOL
Publicado el 06/10/2026 a las 19h18
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La comisión del Senado que investiga el denominado “caso narcomaderas” presentó este martes su informe preliminar y sostuvo que no exista la cocaína que autoridades chilenas reportaron que habían encontrado en madera boliviana de exportación.

El presidente de la comisión parlamentaria, senador Nicanor Cochi, dijo que una delegación legislativa se trasladó a Arica y sostuvo reuniones con autoridades aduaneras, sanitarias y del Ministerio Público chileno para conocer los antecedentes del caso.

“No existe esa (…) cocaína que han mencionado”, afirmó Cochi, al sostener que durante la visita no se pudo constatar físicamente la existencia de las sustancias señaladas inicialmente por autoridades chilenas.

 

Hace cuatro meses

La polémica surgió en junio, cuando autoridades chilenas reportaron que más de mil toneladas de madera boliviana estaban impregnadas con drogas. La denuncia generó preocupación entre empresarios del sector forestal y abrió cuestionamientos sobre la metodología utilizada.

El senador sostuvo además que los resultados encontrados podrían corresponder a una “contaminación cruzada” y anunció que la comisión recomendará acudir a organismos internacionales para defender a los empresarios bolivianos afectados.

La senadora Wanda Medrano, integrante de la comisión, centró sus críticas en el procedimiento establecido en Chile para la incautación e incineración de materiales que presentan indicios de sustancias controladas.

Medrano afirmó que, durante la visita, la delegación pudo conocer la aplicación de la Ley 20.000, que regula los delitos relacionados con drogas y sustancias estupefacientes en Chile.

Según la legisladora, las autoridades chilenas pueden tomar muestras de la madera y, posteriormente, proceder a su destrucción dentro de un plazo determinado, incluso mientras la investigación penal continúa.

“Esto definitivamente crea un panorama de inseguridad jurídica para las empresas bolivianas”, sostuvo.

 

Vulneración de derechos

Medrano calificó el procedimiento chileno como insuficiente para establecer una cantidad total de droga y consideró que se vulneraría la presunción de inocencia de los empresarios bolivianos mientras no concluya una investigación que determine responsabilidades individuales.

La legisladora agregó que, según la información recogida por la comisión, algunas especies de madera, particularmente el tajibo, pueden contener resinas capaces de generar resultados positivos en determinadas pruebas preliminares, aunque posteriormente análisis de laboratorio más específicos podrían arrojar resultados diferentes.

Tras la visita a Chile, la comisión parlamentaria anunció que continuará con la recopilación de información y que recomendará acudir a instancias internacionales si considera que los derechos de los empresarios bolivianos no son garantizados.

Los legisladores insistieron en que el caso no debe ser entendido únicamente como un conflicto entre empresas y autoridades chilenas, sino como un asunto que afecta la imagen internacional de Bolivia.

 

Piden intervención de la Cancillería

El sector forestal también rechazó las acusaciones y negó que los cargamentos involucrados contuvieran cocaína u otras sustancias controladas en las cantidades denunciadas.

Un representante de los empresarios, presente en el Senado, afirmó que el sector ha solicitado asistencia de la Cancillería boliviana y destacó el respaldo recibido de los legisladores que integran la comisión investigadora.

“Enfáticamente como empresarios del sector forestal negamos la existencia de cualquier sustancia controlada en esos contenedores”, afirmó.

El empresario sostuvo que los análisis conocidos hasta ahora habrían detectado únicamente trazas inferiores al 0,5% de distintas sustancias y comparó ese tipo de hallazgos con estudios realizados sobre la presencia de residuos de cocaína en billetes que circulan en distintos países.

A su juicio, la presencia de partículas o moléculas en los contenedores no demostraría por sí misma la existencia de un cargamento de cocaína ni permitiría establecer que los empresarios forestales estuvieran involucrados en actividades de narcotráfico.

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