Policía de Cochabamba adopta a Rex, el can que acompañó los operativos de desbloqueo

Rex es un can que acompañó en todo momento los operativos de desbloqueo realizados el fin de semana en la localidad de Parotani, Cochabamba. El vínculo que generó con los uniformados los llevó a tomar la decisión de adoptarlo.

El director de Comando Regional Valle Bajo, Wilson Flores, informó que el can de raza criolla tuvo cierto apego al contingente que fue destinado a ese sector.

En redes sociales de la Policía, algunos efectivos lo llamaron Rex y otros Alegre. Más allá del nombre, el can se ganó “el cariño de nuestros servidores policiales durante las tareas de restablecimiento del libre tránsito”.

“Todos quieren llevárselo porque es un perrito muy cariñoso, activo y obviamente muy valiente”, afirmó Flores a ATB, y posteriormente confirmó que “va a estar en una de las unidades policiales”.

Rex acompañó al contingente desde Parotani hasta Llavini, recorriendo kilómetros junto al contingente policial en cada punto de desbloqueo.

“Aunque en algunos tramos fue trasladado en una camioneta, siempre descendía para continuar el recorrido junto a nuestros efectivos”, añade la publicación de la Policía.

La lealtad del can marcó la jornada en la que se liberaban varios tramos carreteros de Cochabamba y de otras regiones, en el marco del estado excepción que rige en Bolivia.